oglasilo se ministarstvo odbrane katara
SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER KATARA! Pao u teritorijalne vode, u toku potraga za posadom i putnicima!
Slušaj vest
Helikopter katarskih snaga srušio se u teritorijalne vode zemlje nakon "tehničkog kvara" tokom redovnog leta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Katara, uz napomenu da je potraga za posadom i putnicima u toku.
Prema njihovim navodima objavljenim na mreži Iks, kvar se dogodio tokom rutinske misije i doveo do pada letelice, dok nadležne službe intenzivno tragaju za osobama koje su se nalazile u helikopteru.
Detalji o prirodi misije, kao i tačan broj ljudi u letelici, za sada nisu objavljeni, a nije jasno ni da li je nesreća povezana sa aktuelnim sukobima na Bliskom istoku.
Katar je, inače, od početka sukoba izazvanog izraelsko-američkim napadom na Iran 28. februara, više puta bio meta napada iz Teherana.
(Kurir.rs/V.M.)
Reaguj
Komentariši