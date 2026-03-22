U Slovenijije danas od 7 časova otvoreno 2.987 biračkih mesta, na kojima 1.695.196 državljana te bivše jugoslovenske republike bira novi 10. saziv Državnog zbora.

Ovo su 10. parlamentarni izbori od nezavisnosti Slovenije, a podjednake šanse za pobedu daju se vladajućem levo-liberalnom Pokretu Sloboda premijera Roberta Goloba i desničarskoj Slovenskoj demokratskoj stranci, Janeza Janše.

Pored te dve partije u parlament bi prema istraživanju javnog mnjena trebalo da uđe još pet partija, po dve sa desnog i levog političkog pola (Nova Slovenija i Demokrate Anžea Logara - desni centar), (Levica i Socijaldemokrate), kao i antisistemska stranka Resnica (Istina).

Biračka mesta se zatvaraju u 19 časova, kada i zvanično prestaje izborna tišina, koja je na snazi od subote.

Na parlamentarnim izborima slovenački glasači biraju 88 poslanika u Državnom zboru, dok po jednog poslanika biraju pripadnici italijanske i mađarske nacionalne manjine.

Za poslanike se glasa u osam izbornih jedinica podeljenih u 11 okruga, pa se tako u svakoj izbornoj jedinici bira 11 poslanika.