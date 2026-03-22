POSLEDICE MOGU DA BUDU RAZORNE! Kako će Iran odgovoriti na Trampov ULTIMATUM od 48 sati? Za zemlje Zaliva mnogo toga je na kocki (FOTO)
Iranje do sada poručivao da će na ultimatum američkog predsednika Donalda Trampa odgovoriti napadima na energetsku infrastrukturu u Zalivu povezanu sa SAD.
Istovremeno, Teheran je saopštio da će brodovi u Ormuskom moreuzu koji nisu povezani sa "neprijateljima" imati siguran prolaz ukoliko se koordiniraju sa iranskim vlastima, prenosi BBC.
Uklanjanje blokade Ormuskog moreuza za Iran značilo bi odustajanje od glavnog aduta u ovom sukobu. Jedan izvor iz Irana, koji se još uvek nada svrgavanju režima, opisuje situaciju pitanjem: "Koji drugi adut uopšte imaju?" Ako bi Donald Tramp ispunio pretnju i napao iranske elektrane, posledice po zemlju bile bi razorne.
Ipak, iranska vlada decenijama pokazuje spremnost da podnese ogromnu štetu nad svojom ekonomijom i patnje naroda kako bi obezbedila opstanak vlasti i njegovih "revolucionarnih vrednosti", piše BBC.
Kako BBC piše, vlast je izdržala teške zapadne sankcije i sprovodila brutalne akcije gušenja otpora, što se moglo videti i ranije ove godine, kada je u januaru tokom protesta širom zemlje ubijeno na hiljade ljudi.
Moguće je da iranski lideri žele i da "izazovu" Trampov blef, nadajući se da će pritisak na zemlje Zaliva naterati SAD na uzdržanost. Abas Aragči tvrdi da su neke zemlje već kontaktirale Iran u potrazi za rešenjem, pri čemu je Omanbio najglasniji zagovornik diplomatije.
Za zemlje Zaliva mnogo toga je na kocki - njihove ekonomije zavise od energetskih resursa, dok su kod nekih turizam i imidž sigurne destinacije od ključnog značaja.
Sada one Iran vide kao ozbiljnu pretnju svom načinu života, a način na koji odluče da odgovore imaće veliki uticaj na dalji tok sukoba.