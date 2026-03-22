Iranje do sada poručivao da će na ultimatum američkog predsednika Donalda Trampa odgovoriti napadima na energetsku infrastrukturu u Zalivu povezanu sa SAD.

Istovremeno, Teheran je saopštio da će brodovi u Ormuskom moreuzu koji nisu povezani sa "neprijateljima" imati siguran prolaz ukoliko se koordiniraju sa iranskim vlastima, prenosi BBC.

Uklanjanje blokade Ormuskog moreuza za Iran značilo bi odustajanje od glavnog aduta u ovom sukobu. Jedan izvor iz Irana, koji se još uvek nada svrgavanju režima, opisuje situaciju pitanjem: "Koji drugi adut uopšte imaju?" Ako bi Donald Tramp ispunio pretnju i napao iranske elektrane, posledice po zemlju bile bi razorne.

Ipak, iranska vlada decenijama pokazuje spremnost da podnese ogromnu štetu nad svojom ekonomijom i patnje naroda kako bi obezbedila opstanak vlasti i njegovih "revolucionarnih vrednosti", piše BBC.

Kako BBC piše, vlast je izdržala teške zapadne sankcije i sprovodila brutalne akcije gušenja otpora, što se moglo videti i ranije ove godine, kada je u januaru tokom protesta širom zemlje ubijeno na hiljade ljudi.

Moguće je da iranski lideri žele i da "izazovu" Trampov blef, nadajući se da će pritisak na zemlje Zaliva naterati SAD na uzdržanost. Abas Aragči tvrdi da su neke zemlje već kontaktirale Iran u potrazi za rešenjem, pri čemu je Omanbio najglasniji zagovornik diplomatije.

Za zemlje Zaliva mnogo toga je na kocki - njihove ekonomije zavise od energetskih resursa, dok su kod nekih turizam i imidž sigurne destinacije od ključnog značaja.