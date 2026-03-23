Slušaj vest

U Japanu je zvanično potvrđeno da su se pojavili prvi cvetovi japanske trešnje. Kako je saopštila Japanska meteorološka organizacija, stabla sakure su procvetala, a reč je o omiljenom cvetu u Zemlji izlazećeg sunca.

Hanami je stari japanski običaj razgledanja prolećnog behara uz sake i laki obrok, koji i danas svake godine praktikuju milioni ljudi. Podrazumeva uživanje u lepoti cveta trešnje, najčešće u društvu porodice, prijatelja ili kolega.

Sakura, odnosno cvet trešnje, nije samo cvet već duboko poštovan kulturni fenomen koji slavi život i lepotu prirode. Ove godine, prema navodima meteorološke agencije, stabla sakure procvetala su pet dana ranije. Sezona cvetanja počinje u martu i traje do početka aprila.

Cvet je nacionalni simbol Japana koji označava proleće, a cveta u nijansama bele i ružičaste boje od kraja marta do početka aprila. Tradicionalni običaj hanami (gledanje cveća) okuplja ljude na piknicima ispod drveća koje cveta i predstavlja centralni kulturni događaj koji simbolizuje lepotu i sreću.

Sakura simbolizuje lepotu, prolaznost života i početak nove školske i poslovne godine.

Tradicija posmatranja cveća koja datira iz davnih vremena

Ljudi se okupljaju u parkovima i uživaju u pogledu, često i tokom noćnih sati. Cvetovi sakure traju oko dva do tri dana pre nego što počnu da opadaju.

Najpoznatije lokacije za posmatranje lepote cveta trešnje su planina Jošino (sa 30.000 stabala), kao i parkovi u Tokiju i Kjotu. Simbolika cveta trešnje u prošlosti je povezivana sa samurajima kao simbolom hrabrosti.

Cvetanje trešnje važan je događaj za Japance, pa se u vestima izveštava o tome – od januara, kada se otvaraju prvi cvetovi u Okinavi, do maja, kada opadnu i poslednji na severu zemlje.

Japanci i dan ranije zauzimaju mesta kako bi imali što bolji pogled na lepotu cvetova trešnje.

Inače, ove godine otkazan je Festival trešnjinog cveta u Japanu, u parku Arakurjama Sengen, zbog neprimerenog ponašanja turista koji ulaze na privatne posede i ostavljaju smeće za sobom.