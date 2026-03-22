Ukrajina je poslala grupu instruktora, ukupno 201 vojno lice, u Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju kako bi pomogli u odbrani od iranskih raketa i dronova.

Ukrajinski oficir rekao je da je iznenađen što su države Zaliva lansirale čak osam raketa presretača "Patriot" na jednu neprijateljsku metu, a svaka košta više od 3 miliona dolara.

Navodno su podaci iz misija posada ukrajinskih "Patriota" deljeni sa saveznicima koji takođe koriste sistem. Međutim, Sjedinjene Države i njihovi saveznici u Persijskom zalivu nisu obraćali pažnju na složene proračune koje je Ukrajina napravila kako bi povećala stopu uspeha presretanja neprijateljskih meta.

- Ne razumem šta su oni (saveznici) radili, šta su gledali četiri godine dok smo mi bili u ratu - rekao je ukrajinski oficir.

Lansirano više od 800 Patriota

Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, u prva četiri dana rata u Iranu, Sjedinjene Države i njihovi saveznici lansirali su više od 800 raketa Patriot, što je oko 200 više nego što je Ukrajina dobila u poslednje tri godine.

- Često su Sjedinjene Države i njihovi saveznici pucali neoprezno. Na primer, koristili su raketu Standard sa broda, veoma dobru raketu koja košta oko šest miliona dolara, da obore Šahid vredan 70.000 dolara - rekao je jedan ukrajinski oficir.

Ukrajinski instruktori su takođe istakli da saveznici često ne uspevaju da pravilno sakriju svoje skupe radare od neprijatelja. Istovremeno, ukrajinska strana ima mnogo iskustva u ovoj oblasti: mobilni radarski sistemi stalno menjaju položaje, tako da ruske snage teško mogu da ih pogode.

"Ovo je sasvim drugačiji rat"

Jedan ukrajinski stručnjak je naveo ilustrativan primer: samo tri jeftina drona "Šahid" uspela su da pogode radar za rano upozoravanje AN/FPS-132 vredan oko milijardu dolara, kao i najmanje jedan radar sistema protivvazdušne odbrane "Terminal", koji košta oko 300 miliona dolara. Prema njegovim rečima, ovi objekti su bili jasno vidljivi na javno dostupnim satelitskim snimcima.

Shahed.jpg
- Stajali su na istom mestu dva meseca. Onda su doleteli "Šahidi". Tri "Šahida", svaki vredan oko 70.000 dolara. I to je bilo to - rekao je ukrajinski oficir.

Istovremeno, ukrajinski pukovnik Kirilo Peretjatko iz taktičke grupe protivvazdušne odbrane naglasio je da nijedna zemlja ne bi trebalo da se opusti kada je u pitanju proučavanje protivvazdušne odbrane.

Prema njegovim rečima, iskustvo Ukrajine u organizovanju odbrane od širokog spektra ciljeva može pomoći drugim zemljama.

- Takve operacije, takvi sukobi, nikada nisu postojali u svetskoj istoriji kao što su oni koji se sada dešavaju u Ukrajini. Ovo je sasvim drugačiji rat koji sve zemlje proučavaju - rekao je Peretjatko.

ukrajinska vojska
Instruktori Oružanih snaga Ukrajine poslati na Bliski istok

Ukrajina ima najviše iskustva na svetu u suzbijanju jurišnih dronova. Kako je istakao predsednik Volodimir Zelenski, bez ovog iskustva biće veoma teško Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim partnerima na Bliskom istoku da izgrade snažnu odbranu.

Zelenski je nedavno objavio da je poslao tri tima stručnjaka na Bliski istok - u Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate. Prema pisanju lista "The Wall Street Journal", Rijad pregovara o kupovini ukrajinskih dronova-presretača i sistema za elektronsko ratovanje. Ugovor još nije potpisan, ali njegova vrednost bi mogla da dostigne milione dolara.

