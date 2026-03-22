Iranje uspešno stavio pod kontrolu Persijski zaliv, najvažniju svetsku pomorsku rutu za snabdevanje energentima, ali njegovi protivnici i dalje koriste alternativni put kroz Crveno more.

To bi se, međutim, moglo promeniti ako se u sukob uključe jemenski Huti, militantna grupa koja je poslednjih godina, uz oružje i finansijsku podršku Irana, već značajno ometala pomorski saobraćaj u tom regionu. Nakon što su nedavno pojačali preteću retoriku, Huti su privukli povećanu pažnju međunarodnih aktera.

SAD i saveznici na oprezu



Sjedinjene Američke Države i njihovi bliskoistočni partneri pažljivo prate jemenske militante. Iako još nisu direktno delovali, Huti predstavljaju važnu polugu za Iran ako odluči da dodatno pritisne globalnu ekonomiju ili proširi svoje mete na Saudijsku Arabiju i obližnje američke vojne kapacitete, poput baze u Džibutiju.

Ko su Huti?



Iako su dugo bili otpisivani kao planinski borci u sandalama, Huti su se dokazali kao izuzetno sposobna vojna sila. Pre više od deset godina preuzeli su kontrolu nad glavnim gradom Sanom i većim delom naseljenih centara Jemena u dugotrajnom građanskom ratu, uspešno se opirući arapskoj koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tokom rata u Gazi, njihovi napadi bespilotnim letelicama i projektilima skoro su potpuno zaustavili saobraćaj Crvenim morem i Sueskim kanalom, prisilivši brodare na duži put oko afričkog Rta dobre nade. Grupa je takođe uspela da pogodi ciljeve u Izraelu, udaljenom više od 1.600 kilometara.

Pre godinu dana, administracija predsednika Donalda Trampa pokrenula je vojnu kampanju protiv Huta, što se pokazalo uvodom u sadašnji rat sa Iranom. U tim borbama američki mornari i piloti bili su izloženi baražnoj vatri dronova i projektila. Sukob je nakon skoro dva meseca okončan primirjem, nakon kojeg su Huti bili oslablјeni, ali ne i slomljeni.

Američki napad na luku Ras Isa u Jemenu koju koriste Huti

Iako su direktni sukobi prestali, Huti su nastavili sa napadima na Izrael i brodove u Crvenom moru. Napade su obustavili tek nakon što je Trampova administracija prošle jeseni posredovala u dogovoru o primirju u Gazi, ali brodarske kompanije i dalje su oprezne pri korišćenju te rute.

Iran već dugo podržava savezničke milicije širom Bliskog istoka kako bi učvrstio moć i odvratio potencijalne napade. Dok su se Hezbolah u Libanu i proiranske milicije u Iraku već uključile u rat napadima na Izrael i američke baze, Huti su do sada bili izuzetak, ali su signalizirali da se mogu uključiti u svakom trenutku.

- Ako se Huti uključe u sukob, ulozi postaju znatno veći - rekao je Adam Baron, stručnjak za Jemen i Zaliv iz think-tanka New America.

- To uvlači Sueski kanal i Egipat, a još više i Saudijsku Arabiju.

Visoki zvaničnik Huta, Mohamed al-Bukhaiti, prošle nedelje je izjavio: "Prst nam je na obaraču. Uključenje Jemena u sukob samo je pitanje vremena."

Strateški značaj Crvenog mora



Crveno more ponovo je u centru pažnje jer Iran, kontrolišući Ormuski moreuz, praktično zatvara dotok nafte iz Persijskog zaliva. Saudijska Arabija ima naftovode koji joj omogućavaju delimično zaobilaženje blokade preusmeravanjem sirove nafte preko poluostrva do luke Janbu na Crvenom moru.

Međutim, taj alternativni put vodi brodove pored stotina kilometara obale pod kontrolom Huta, prema još jednoj kritičnoj tački - moreuzu Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more i Adenski zaliv.

- Oni imaju izuzetno vredan položaj - rekao je Baron.

- Ako ste Iran i cilj vam je da stvorite pritisak zatvaranjem još jedne ključne pomorske trgovačke rute, onda su Huti očigledno najlakši način da to postignete.

Diplomatija i složeni odnosi



Iako ih Iran poslednjih godina finansira i naoružava, Huti imaju sopstvenu domaću političku bazu o kojoj moraju da vode računa. Dok im je borba u ime Gaze donela popularnost kod kuće i širom arapskog sveta, svrstavanje uz Iran u napadima na arapske zemlje moglo bi da im se obije o glavu.

- Oni nisu puki izvršioci koje Teheran koristi na isti način na koji je dugo koristio neke iračke milicije - izjavila je Barbara Lif, bivša visoka zvaničnica Stejt departmenta za Bliski istok.

- Ako pogledate njihove napade na Izrael i brodove tokom rata u Gazi, videćete da veliki deo svojih aktivnosti nisu sprovodili po nalogu Irana.

Ulozi su za Hute veliki jer ne žele da budu percipirani kao oni koji vode iranske bitke i pritom uzrokuju nove žrtve među Jemencima.

Odluka Hezbolaha da se pridruži ratu kao podrška Iranu rezultirala je teškim izraelskim vazdušnim udarima i kopnenom invazijom koja je raselila libanske civile. Slično tome, Irak je ponovo postao ratište.

Prošlogodišnji američki napadi na Hute uništili su deo njihove vojne infrastrukture i ubili brojne vođe militanata.

Ipak, ako se osete egzistencijalno ugroženim, Teheran bi mogao da izvrši pritisak na grupu da se uključi u borbu. Vođa Huta, Abdul-Malik al-Huti, ranije ovog meseca izjavio je da su njegovi borci uz Iran i spremni na eskalaciju kada to bude potrebno.