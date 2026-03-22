IZRAELKA NAPALA MINISTRA I DESNIČARA BEN-GVIRA! "Ti si jevrejski nacista, donosiš samo smrt, nemaš šta da tražiš ovde, idi iz mog grada" (VIDEO)
Jedna Izraelka verbalno se sukobila sa ministrom nacionalne bezbednosti Itamarom Ben-Gvirom, političarem krajnje desnice, na mestu iranskog raketnog napada u južnom gradu Aradu.
Optužila ga je za smrt i razaranje, što se vidi na snimku koji su objavili izraelski aktivisti.
Na snimku se vidi kako žena viče na Ben-Gvira, nazivajući ga "jevrejskim nacistom" i optužujući ga da je odgovoran za "svu ovu smrt" dok je obilazio pogođeno područje.
- Donosiš samo smrt. Nemaš šta da tražiš ovde, idi iz mog grada - poručila mu je.
Iranski udari na jug Izraela
Do sukoba je došlo nakon što je u iranskom raketnom napadu u subotu uveče pogođen Arad. Prema podacima izraelske hitne službe MDA, povređeno je 118 osoba. Izraelska javna televizija KAN izvestila je da je jedan projektil uništio čitavo naselje u gradu i da su desetine stanovnika povređeni.
Ben-Gvir je u subotu uveče posetio mesto napada u Aradu, kao i Dimonu, gde su u odvojenom napadu, prema podacima MDA, povređene najmanje 64 osobe.
Eskalacija sukoba u regionu
Do regionalne eskalacije došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran. U toj ofanzivi do sada je poginulo više od 1.300 ljudi, među kojima i tadašnji vrhovni vođa Ali Hamnei.
Iran je uzvratio napadima bespilotnim letelicama i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zalivske zemlje.
Teheran tvrdi da su ciljevi napada bili "američki vojni kapaciteti". Ovi udari izazvali su ljudske žrtve i materijalnu štetu, kao i poremećaje na globalnim tržištima i u vazdušnom saobraćaju.