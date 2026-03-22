Optužila ga za smrt i razaranje

Optužila ga za smrt i razaranje

Jedna Izraelka verbalno se sukobila sa ministrom nacionalne bezbednosti Itamarom Ben-Gvirom, političarem krajnje desnice, na mestu iranskog raketnog napada u južnom gradu Aradu.

Optužila ga je za smrt i razaranje, što se vidi na snimku koji su objavili izraelski aktivisti.

Na snimku se vidi kako žena viče na Ben-Gvira, nazivajući ga "jevrejskim nacistom" i optužujući ga da je odgovoran za "svu ovu smrt" dok je obilazio pogođeno područje.

- Donosiš samo smrt. Nemaš šta da tražiš ovde, idi iz mog grada - poručila mu je.

Iranski udari na jug Izraela



Do sukoba je došlo nakon što je u iranskom raketnom napadu u subotu uveče pogođen Arad. Prema podacima izraelske hitne službe MDA, povređeno je 118 osoba. Izraelska javna televizija KAN izvestila je da je jedan projektil uništio čitavo naselje u gradu i da su desetine stanovnika povređeni.

Ben-Gvir je u subotu uveče posetio mesto napada u Aradu, kao i Dimonu, gde su u odvojenom napadu, prema podacima MDA, povređene najmanje 64 osobe.

Eskalacija sukoba u regionu



Do regionalne eskalacije došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran. U toj ofanzivi do sada je poginulo više od 1.300 ljudi, među kojima i tadašnji vrhovni vođa Ali Hamnei.

Iran je uzvratio napadima bespilotnim letelicama i projektilima na Izrael, Jordan, Irak i zalivske zemlje.