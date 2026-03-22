U područjima oko gradova Dženin i Nablus zapaljene su kuće i vozila, što je izazvalo veliku materijalnu štetu.

Prema lokalnim izveštajima, zapaljena je i zgrada seoskog veća u jednom selu južno od Nablusa. Za sada nema podataka o povređenima.

Izraelska vojska je, odgovarajući na novinarske upite, saopštila da su tokom noći vojnici i policija raspoređeni u više palestinskih sela na Zapadnoj obali, nakon izveštaja da su izraelski civili palili objekte i imovinu i izazivali nerede.

Vojska je navela da "osuđuje svaki oblik nasilja" i da će nastaviti da preduzima mere kako bi se obezbedila bezbednost stanovništva i očuvao javni red u regionu.

Od početka rata u Gazipre oko dve i po godine, primetan je značajan porast nasilja izraelskih doseljenika nad Palestincima i njihovom imovinom na Zapadnoj obali.

Načelnik izraelskog Generalštaba Ejal Zamir ove nedelje je napade ekstremističkih doseljenika ocenio kao "moralno i etički neprihvatljive".

Ipak, izraelske bezbednosne snage često su suočene sa optužbama da ne reaguju dovoljno odlučno, a u pojedinim slučajevima da čak staju na stranu nasilnih doseljenika.

Izrael je Zapadnu obalu i Istočni Jerusalim zauzeo tokom Šestodnevnog rata 1967. godine.

Danas na tim teritorijama živi oko 700.000 izraelskih doseljenika, uz približno tri miliona Palestinaca. Palestinci te oblasti smatraju teritorijom buduće države, sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom.