Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskiizrazio je zabrinutost da rat između Amerike i Izraela protiv Irana odvlači pažnju Vašingtona sa ruske agresije na njegovu zemlju.

U intervjuu za BBC, snimljenom tokom posete Londonu, Zelenski je rekao da ima "veoma loš osećaj" zbog razvoja situacije na Bliskom istoku i posledica koje će ta situacija imati po Ukrajinu.

- Imam veoma loš osećaj u vezi sa uticajem ovog rata na situaciju u Ukrajini. Nažalost, Amerika je sada više fokusirana na Bliski istok nego na Ukrajinu - izjavio je Zelenski, dodajući da to direktno utiče na diplomatske procese.

Prema njegovim rečima, zbog toga se stalno odlažu trilateralni sastanci.

- Naši diplomatski sastanci se neprekidno pomeraju, a razlog je samo jedan - rat u Iranu - rekao je.

Zelenski je naveo da komunikacija između Kijeva i Vašingtona, kao i između Vašingtona i Rusije, i dalje traje svakodnevno, ali da je predlog za sastanak na najvišem nivou odbijen od strane Moskve.

- Američka strana je, zbog ovog rata, predložila da ugosti obe strane u SAD. Mi smo prihvatili, ali Rusija je odbila sastanak u Americi. Sada čekamo da SAD predlože novi datum i mesto. Ukrajina će prihvatiti bilo koji termin i lokaciju, ali sigurno ne u Rusiji - istakao je Zelenski.

Govoreći o širem kontekstu, ocenio je da Vladimir Putin ima koristi od produženog sukoba na Bliskom istoku. Prema njegovim rečima, dugi rat povećava cene energenata i iscrpljuje američke vojne resurse, posebno sisteme protivvazdušne odbrane.

- Putinu odgovara da se ti resursi ne koriste u Ukrajini, protiv koje vodi rat. Njegov cilj je da nas oslabi, a to je dug proces. Bliski istok je jedan od načina da se to postigne - zaključio je Zelenski.