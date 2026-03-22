Slušaj vest

Švajcarska policija zaplenila je oko jedne tone droge i oružje, a pritom su uhapšena dvojica Albanaca. Nakon što je u Albaniji otkriven "zasad" direktora zatvora u Pekinu, u Švajcarskoj je policija privela dvojicu Albanaca sa oružjem i velikom količinom droge.

Kako prenosi švajcarski portal na albanskom jeziku LeCanton27, pozivajući se na izvore kantonalne policije, u mestu Šprajtenbah, danas je otkriveno oko jedne tone kanabisa i oružje.

Policija kantona Cirih otkrila je plantažu kanabisa u jednoj zgradi u Šprajtenbahu. Tom prilikom zaplenjeni su jedna tona kanabisa, više komada oružja, municija, pancirni prsluk i gotovina. Uhapšena su trojica muškaraca.

Akcija je sprovedena u četvrtak, a policija je to saopštila u subotu. Istražitelji su do plantaže došli na osnovu policijskih podataka. Najpre je zaustavljen 36-godišnji nemački državljanin koji je izlazio iz objekta automobilom, kod kojeg su pronađeni tragovi marihuane i 30.000 evra u gotovini.

Sat vremena kasnije privedeni su 26-godišnji državljanin tzv. Kosova i 29-godišnji državljanin Albanije, dok su ulazili u objekat. Obojica su uhapšena zbog sumnje na kršenje zakona o narkoticima i imigracionih propisa.

Prilikom pretresa objekta policija je pronašla oko 24.000 biljaka kanabisa i približno jednu tonu proizvoda koji sadrže THC. Takođe su zaplenjeni oružje, municija, pancirni prsluk i oko 11.000 švajcarskih franaka u gotovini.