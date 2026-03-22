Dve zgrade su se danas srušile u centru Istanbulausled eksplozije prirodnog gasa.

Spasilačke ekipe su na mestu nesreće utvrdile da je devet ljudi zarobljeno ispod ruševina.

Guverner Istanbula Davut Gul izjavio je da je sedam ljudi izvučeno iz ruševina, kao i da su oni na lečenju u obližnjim bolnicama, a državna televizija TRT je prijavila i osmog preživelog.