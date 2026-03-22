Petnaestogodišnji dečak je ukrao javni autobus u Visbadenu i vozio ga oko 150 kilometara do Karlsruea, gde je, prema navodima, pokupio svoju devojku i odvezao je u školu.

Naime, dečak je ukrao autobus sa punim gorivom iz prostorija jedne kompanije u okrugu Majnc-Kastel u Visbadenu, prema navodima policije. Putovanje je završeno kada je patrola zaustavila autobus u Karlsrueu.

Prema policiji, tinejdžer je pušten u pritvor svojih staratelja, a autobus je vraćen vozačima neoštećen. Protiv petnaestogodišnjaka je pokrenut krivični postupak zbog krađe i vožnje bez dozvole.

Zaposleni u autobuskoj kompaniji su prvobitno pretpostavili da vozač autobusa upravlja pogrešnim autobusom. Stoga, incident nije prijavljen policiji do podneva. Tinejdžer je otvorio autobus bez sile i vozio ga glavnim ključem. Kako je došao do glavnog ključa je deo istrage.