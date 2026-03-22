Petnaestogodišnji dečak je ukrao javni autobus u Visbadenu i vozio ga oko 150 kilometara do Karlsruea, gde je, prema navodima, pokupio svoju devojku i odvezao je u školu. 

Naime, dečak je ukrao autobus sa punim gorivom iz prostorija jedne kompanije u okrugu Majnc-Kastel u Visbadenu, prema navodima policije. Putovanje je završeno kada je patrola zaustavila autobus u Karlsrueu.

Prema policiji, tinejdžer je pušten u pritvor svojih staratelja, a autobus je vraćen vozačima neoštećen. Protiv petnaestogodišnjaka je pokrenut krivični postupak zbog krađe i vožnje bez dozvole.

Zaposleni u autobuskoj kompaniji su prvobitno pretpostavili da vozač autobusa upravlja pogrešnim autobusom. Stoga, incident nije prijavljen policiji do podneva. Tinejdžer je otvorio autobus bez sile i vozio ga glavnim ključem. Kako je došao do glavnog ključa je deo istrage.

Kurir.rs/ORF

Ne propustitePlanetaPROVOZAO SE ZA "SVOJU DUŠU!" Muškarac ukrao gradski autobus u Parizu i vozio da pola sata ulicama: Srećom, vozilo je bilo bez putnika, a evo gde je bio vozač
InfoBizNAJPOZNATIJI PROIZVOĐAČI AUTOMOBILA DOŽIVELI NEVIĐENI ŠOK! Radnici im pokrali auto-delove u vrednosti od milion evra - Evo na koju foru su ih opelješili
PlanetaKOLIKA KAZNA ČEKA FATALNU MIRNESU MIKI? Ojadila firmu u Štutgartu, a nemački advokat dao je odgovor na PITANJE OD MILION EVRA
PlanetaFATALNA MIRNESA MIKI OSTALA BEZ PARA I MOMKA: Osumnjičena za krađu 1,25 miliona evra, a predala se s 250 evra u džepu (FOTO)
