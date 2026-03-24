Slušaj vest

Prema podacima Asocijacije izdavačkih kuća Amerike (RIAA, Recording Industry Association of America) prihod od prodaje vinila dostigao je oko 1,04 milijarde dolara, uz skoro 47 miliona prodatih primeraka, što predstavlja nastavak rasta koji traje već gotovo dve decenije.

Vinil je time učvrstio poziciju dominantnog fizičkog nosača zvuka, dok su CD nosači zvuka i muzike nastavili da beleže pad i danas donose znatno manje prihoda.

Iako digitalne striming platforme, kao što Spotify i Apple Music i dalje dominiraju industrijom, vinil je uspeo da pronađe svoju specifičnu grupu kupaca.

Striming servisi danas čine više od 70 odsto ukupnih prihoda u muzici, ali vinil opstaje kao "premium" proizvod koji nudi potpuno drugačije iskustvo. Kupci ga sve ređe vide kao osnovni način slušanja muzike, a sve više kao kolekcionarski predmet i simbol ličnog ukusa.

Veliki deo rasta prodaje vinila dolazi zahvaljujući strategiji izdavačkih kuća i popularnih izvođača, koji publiku podstiču na kupovinu kroz limitirana izdanja i različite verzije istih albuma. Ovakav pristup dodatno jača vezu između izvođača i publike, koji često kupuju i više "posebnih" kopija istog albuma.

Ploče kao trajna kolekcionarska investicija

Značajnu ulogu u prodaji imaju i reizdanja starijih albuma muzičkih legendi, koji nastavljaju da privlače kupce i decenijama nakon objavljivanja. To potvrđuje da vinil nije samo prolazni trend, već format koji ima dugoročnu vrednost i stabilnu potražnju.

Paralelno sa ovim, i nezavisne izdavačke kuće, kao i prodavnice ploča, i dalje igraju važnu ulogu u distribuciji, doprinoseći očuvanju specifične kulture kupovine muzike.

Iako vinil čini tek manji deo ukupnog muzičkog tržišta, njegov stabilan rast pokazuje da postoji snažna potražnja za fizičkim i "opipljivim" iskustvom slušanja muzike u današnjem digitalnom dobu.

Analitičari ocenjuju da će ovaj segment nastaviti da raste, ali nešto sporijim tempom, uz fokus na kvalitet, ekskluzivnost i kolekcionarsku vrednost vinila.

Prelazak granice od milijardu dolara u prodaji takođe predstavlja i važan signal da vinil više nije samo nostalgija, već stabilan i profitabilan deo savremene muzičke industrije.