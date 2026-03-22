Najmanje dve osobe teško su povređene u eksploziji, pretpostavlja se, plinske boce u zgradi ulici Via Tavanjasko, između ulica Via Čilje i Via Tavanjasko u Rimu.

Prema prvim informacijama, eksplozija je zahvatila najmanje tri zgrade; jedna od njih se potpuno urušila.

Najmanje dve osobe su u teškom stanju, a oko 70 ljudi nalazi se na ulici.

Među mogućim uzrocima razmatra se curenje gasa. Prema nezvaničnim informacijama, eksploziju je možda izazvala plinska boca sa propanom, što je dovelo do urušavanja zgrade.

Eksplozija je zahvatila tri vile, uništivši sve zidove objekata, a krhotine su oštetile parkirane automobile.

Vatrogasci su izvukli dve osobe iz ruševina i predali ih hitnoj pomoći. Potraga za eventualnim drugim osobama i dalje traje.