Najmanje 64 osobe su poginule, uključujući najmanje 13 dece, u napadu na bolnicu u regionu Darfur u Sudanu prošle nedelje, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

U napadu na bolnicu Al Daein u Istočnom Darfuru u petak povređeno je najmanje 89 ljudi, naveo je na mreži X šef SZO, Tedros Gebrejesus."Dosta je krvi proliveno. Dosta je patnje naneto. Došlo je vreme za deeskalaciju sukoba u Sudanu", napisao je Gebrejesus.

Odmetnute vojne Snage za brzu podršku (RSF) su za napad na bolnicu okrivile Vojsku s kojom se bore za vlast, a vojska je to odbacila.

Neimenovani vojni zvaničnici su rekli da je napad vojske bio usmeren na obližnju policijsku stanicu.

Sudan je upao u otvoreni rat i haos u aprilu 2023, kada je eskalirala borba za vlast vojske i RSF. ;Poginulo je 40.000 ljudi, a po podacima SZO, više od 2.000 ljudi samo u napadima na zdravstvene ustanove.

(Kurir.rs/Beta)

