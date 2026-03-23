Zvaničnici Havaja pozvali su stanovnike u teško pogođenim područjima da se evakuišu zbog najgorih poplava u državi u više od 20 godina, nakon što su obilne kiše pale na tlo koje je već bilo zasićeno pljuskovima od zimske oluje pre nedelju dana, a očekuje se još više kiše tokom vikenda.

Blatnjava voda od poplava zagušila je ogromne delove severne obale Oahua, zajednice svetski poznate po surfovanju na velikim talasima.

Voda je podigla kuće i automobile i dovelo do evakuacije 5.500 ljudi severno od Honolulua. Vlasti su upozorile da bi brana stara 120 godina mogla da pukne.

Na ostrvu Maui, vlasti su pozvale na evakuaciju. Ostrvo se još uvek oporavlja od smrtonosnog požara iz 2023. godine.

Troškovi će preći milijardu dolara

Stanovnici severne obale Oahua koji se nisu evakuisali bili su ohrabreni ujutru povlačenjem vode i trenucima plavog neba, ali su meteorolozi najavili da će još biti kiše.

Guverner Džoš Grin rekao je da bi troškovi od saniranja štete mogli da pređu milijardu dolara, uključujući štetu na aerodromima, školama, putevima, kućama i jednoj bolnici.

"To će imati veoma ozbiljne posledice za nas kao državu", rekao je Grin na konferenciji za novinare i dodao da je njegov šef kabineta razgovarao sa Belom kućom i dobio uveravanja o finansijskoj podršci na saveznom nivou.

Nezapamćeno od 2004.

Grin je rekao da su poplave bile najozbiljnije u državi od 2004. godine, kada su kuće i biblioteka Univerziteta Havaja bile poplavljene.

Desetine, a možda i stotine kuća su oštećene, ali zvaničnici još uvek nisu u potpunosti procenili razaranje.

Zvaničnici su za deo razaranja okrivili ogromnu količinu kiše koja je pala u kratkom vremenskom periodu na natopljeno zemljište. Delovi Oahua su primili 20 do 30 centimetara vode, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Više od 200 ljudi je spaseno od porasta vode, saopštile su vlasti i dodale da nije bilo smrtnih slučajeva i niko se ne vodi kao nestao.

Nacionalna garda i vatrogasna služba Honolulua su helikopterom prevezli 72 dece i odraslih iz omladinskog kampa tokom prolećnog raspusta u odmaralištu na zapadnoj obali Oahua. Kamp se nalazi na uzvišenju, ali vlasti nisu želele da ih tamo ostave.