Izrael je digao u vazduh most preko reke Litani, koja odvaja južni Liban od ostatka zemlje, a snimak pojavio se na mreži.

Izrael trenutno sprovodi, kako navodi, "ograničenu kopnenu operaciju“ na jugu Libana protiv šiitske organizacije Hezbolah. Ranije su ministar odbrane Izrael Kac i premijer Benjamin Netanjahu izdali naređenje da se unište mostovi preko reke.

„Premijer i ja smo dali instrukciju Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) da odmah unište sve mostove preko reke Litani koji se koriste za terorističke aktivnosti, kako bi se sprečilo prebacivanje boraca Hezbolaha i oružja na jug“, rekao je on.

Ministar je precizirao da je vojsci naređeno da ubrza rušenje libanskih kuća u pograničnim selima kako bi se eliminisala pretnja po izraelska naselja, po modelu Bejt Hanuna i Rafe u pojasu Gaze.

Hezbolah istovremeno pruža otpor i nanosi kontranapade na izraelske trupe. Borbe se nastavljaju.