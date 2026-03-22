U dosad verovatno najrazornijim napadima na Izrael pogođeni su gradovi u središtu i na jugu zemlje, što je otvorilo raspravu o mogućim slabostima izraelske protivvazdušne odbrane. U napadima koji su tokom subote i nedelje izvedeni iz Irana ili od Hezbolaha u Libanu povređeno je oko 300 ljudi, prema podacima izraelskog Ministarstva zdravlja.

U subotu su gađani južni gradovi Dimona i Arad. Izraelska vojska kaže da većina povređenih u iranskim balističkim napadima nije bila u skloništima. U Dimoni je projektil sa konvencionalnom bojevom glavom, koja je sadržala stotine kilograma eksploziva, pao u blizini kuća.

Sličan scenario zabeležen je i u Aradu, gde je projektil, takođe sa konvencionalnom bojevom glavom, pogodio prostor između nekoliko stambenih zgrada koje imaju podzemna skloništa.

Napadi pogodili mesta blizu nuklearnog centra Nagev, Gadr uzrok?

Dopisnica Sky News-a iz Dubaija Sali Lokvud ističe da su napadi značajni jer su pogodili mesta blizu izraelskog nuklearnog istraživačkog centra Negev.

"Izazvalo je velik šok to što su projektili uspeli da probiju snažne odbrambene sisteme oko te osetljive lokacije, za koju se veruje da je povezana sa jedinim nuklearnim arsenalom na Bliskom istoku“, ističe.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo tvrdi da su neuspesi u presretanju dva balistička projektila imali različite i nepovezane uzroke. Prema rezultatima istrage, ne postoji veza između grešaka koje su dovele do udara, a to što su se incidenti dogodili u istom području unutar dva sata ocenjuje se slučajnim.

Protivvazdušna odbrana aktivirana je u oba napada, no presretači nisu uspeli da unište projektile. IAF procenjuje da su verovatno korišćeni balistički projektili Gadr, koji su već poznata pretnja. Raniji napadi na isto područje uspešno su presretnuti, te iz vojske poručuju da nema „sistemskog kvara“ u odbrani.

Iran je na Izrael ispalio 400 projektila, stopa uspešnosti presretanja 92%

Od početka sukoba iz Irana je na Izrael lansirano više od 400 balističkih projektila, a stopa presretanja je oko 92 posto. U nedelju ujutro pogođen je i središnji Izrael. Balistički projektil koji je udario Tel Aviv nosio je kasetnu bojevu glavu te je raspršio manje eksplozivne naprave na širokom području.

Ministar odbrane Izrael Kac poručio je da će Izrael snažno odgovoriti.