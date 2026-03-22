BRAĆA DRAGUTINOVIĆ IZVELA SPEKTAKULARNU PREVARU, CELA EVROPA IH TRAŽI: Namamili bračni par u zamku, pa uzeli 15 zlatnih poluga - NESTALI PRILIKOM IZRUČENJA
Spektakularna prevara sa zlatom, koja se protezala kroz čitavu Evropu, ponovo drži policiju u Beču u pripravnosti, iako su počinioci već identifikovani i uhapšeni: Kao što je već izveštavano, istražiteljima iz "Rip-Deal Unit Vienna" (LKA Beč, filijala Centar-Istok) pošlo je za rukom brzo hapšenje – tri od četiri osumnjičena su uhvaćena. Međutim, sada su dva osumnjičena, braća sa italijanskim državljanstvom, ponovo nestala.
Nestalo 15 zlatnih poluga
Šestog novembra 2025. godine, četiri počinioca su navodno namamila austrijski bračni par u zamku, piše Hojte. Prevaranti su se predstavili kao međunarodni biznismeni sa hvalisavim ponašanjem i tvrdili da žele da kupe tri kilograma zlata u vrednosti od preko 300.000 evra.
Predaja ukupno 15 zlatnih poluga dogodila se u jednom hotelu u centru Beča. Istovremeno je u Milanu trebalo da bude predat novac u kešu. Međutim, tamo se dogodila prevara: prave novčanice su neposredno pre predaje zamenjene falsifikovanim.
Spektakularan beg
Dvanaestog januara 2026. godine lisice su stavljene na ruke dvojici braće, Luki (29) i Đakomu (32) Dragutinoviću (oba italijanski državljani) u blizini Torina. Međutim, slučaj je dobio neočekivan obrt: uprkos evropskoj poternici, Muškarci su u Italiji pušteni, ali kućni pritvor nije bio nadgledan.
Kada je najviši italijanski sud konačno potvrdio izručenje u Austriju i policija ponovo ušla u stan osumnjičenih, dogodilo se nešto neverovatno – braća su ponovo uspela da pobegnu!
Velika potraga u toku
Od tada, o Luki i Đakomu Dragutinoviću nema nikakvih informacija. Njihova trenutna lokacija nije poznata, a međunarodna potraga je u punom jeku. Sada je policija izašla u javnost i objavila fotografije dvojice muškaraca.
Svi koji mogu dati informacije o lokaciji braće za kojom se traga, mole se da se – čak i anonimno – obrate Državnom kriminalističkom centru Beč, filijala Centar-Istok, Rip-Deal Unit Vienna, na broj: 01 31310 62510. Prijave će biti strogo poverljive.
