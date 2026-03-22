Slušaj vest

Spektakularna prevara sa zlatom, koja se protezala kroz čitavu Evropu, ponovo drži policiju u Beču u pripravnosti, iako su počinioci već identifikovani i uhapšeni: Kao što je već izveštavano, istražiteljima iz "Rip-Deal Unit Vienna" (LKA Beč, filijala Centar-Istok) pošlo je za rukom brzo hapšenje – tri od četiri osumnjičena su uhvaćena. Međutim, sada su dva osumnjičena, braća sa italijanskim državljanstvom, ponovo nestala.

Foto: Nemačka Policija

Nestalo 15 zlatnih poluga

Šestog novembra 2025. godine, četiri počinioca su navodno namamila austrijski bračni par u zamku, piše Hojte. Prevaranti su se predstavili kao međunarodni biznismeni sa hvalisavim ponašanjem i tvrdili da žele da kupe tri kilograma zlata u vrednosti od preko 300.000 evra.

Predaja ukupno 15 zlatnih poluga dogodila se u jednom hotelu u centru Beča. Istovremeno je u Milanu trebalo da bude predat novac u kešu. Međutim, tamo se dogodila prevara: prave novčanice su neposredno pre predaje zamenjene falsifikovanim.

Spektakularan beg

Dvanaestog januara 2026. godine lisice su stavljene na ruke dvojici braće, Luki (29) i Đakomu (32) Dragutinoviću (oba italijanski državljani) u blizini Torina. Međutim, slučaj je dobio neočekivan obrt: uprkos evropskoj poternici, Muškarci su u Italiji pušteni, ali kućni pritvor nije bio nadgledan.

Kada je najviši italijanski sud konačno potvrdio izručenje u Austriju i policija ponovo ušla u stan osumnjičenih, dogodilo se nešto neverovatno – braća su ponovo uspela da pobegnu!

Velika potraga u toku

Od tada, o Luki i Đakomu Dragutinoviću nema nikakvih informacija. Njihova trenutna lokacija nije poznata, a međunarodna potraga je u punom jeku. Sada je policija izašla u javnost i objavila fotografije dvojice muškaraca.

Svi koji mogu dati informacije o lokaciji braće za kojom se traga, mole se da se – čak i anonimno – obrate Državnom kriminalističkom centru Beč, filijala Centar-Istok, Rip-Deal Unit Vienna, na broj: 01 31310 62510. Prijave će biti strogo poverljive.