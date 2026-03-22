"NAŠA VOJSKA SE OVIH DANA SPREMA ZA MOGUĆU VOJNU AGRESIJU AMERIKE" Dramatično upozorenje kubanskog političara: "Bili bismo naivni da ne radimo to"
Zamenik kubanskog ministra spoljnih poslova Karlos Fernandes izjavio je da se kubanska vojska sprema za mogućnost vojne agresije SAD i da bi bilo naivno od strane kubanskih lidera da ignorišu mogućnost sukoba.
- Naša vojska je uvek spremna, i zapravo se ovih dana sprema za mogućnost vojne agresije - rekao je Karlos Fernandez de Kosio za emisiju „Meet the Press“ na NBC News-u.
Ne smemo biti naivni
- Bili bismo naivni da ne razmotrimo mogućnost sukoba, gledajući šta se dešava širom sveta- dodao je i naglasio da se lideri zemlje zaista nadaju da se to neće dogoditi.
Tenzije između SAD i Kube eskalirale su nakon američke vojne operacije u Venecueli koja je dovela do hapšenja predsednika te zemlje, Nikolasa Madura, koji je imao bliske odnose sa kubanskim rukovodstvom.
Tokom konferencije za novinare nakon operacije, predsednik SAD Donald Tramp i državni sekretar Marko Rubio upozorili su da bi sledeća mogla biti vojna intervencija na Kubi, a Rubio je tada rekao: „Da živim u Havani i da sam u vladi, bio bih zabrinut.“ U januaru je predsednik potpisao izvršnu naredbu kojom je pretio da će uvesti carine na robu iz zemalja koje prodaju ili snabdevaju naftom Kubu. Stanovnici ostrva svakodnevno su trpeli nestanke struje usred američke blokade. Električna mreža u zemlji je u subotu pala, ostavljajući zemlju bez struje po treći put ovog meseca.
Fernandez je rekao da je naftna blokada rezultat agresije Sjedinjenih Država protiv Kube i da se ne može održavati zauvek.
- Ono što se danas dešava jeste da SAD prete prisilnim merama zemljama koje bi mogle da izvoze gorivo na Kubu, i to je razlog zašto Kuba dugo nije dobijala gorivo - rekao je zamenik ministra spoljnih poslova.
Ozbiljna situacija
- Situacija je veoma ozbiljna i mi delujemo što proaktivnije možemo da bismo se nosili sa situacijom. Nadamo se da će gorivo stići do Kube na ovaj ili onaj način i da ovaj bojkot koji Sjedinjene Države nameću neće trajati i ne može se održavati zauvek.
Ranije ovog meseca, Tramp je rekao da će Kuba „uskoro pasti“ i da njeni lideri „očajnički žele da sklope dogovor“. Kasnije tog meseca, Tramp je novinarima rekao da će imati „čast“ da preuzme Kubu, rekavši: „Mislim da bih mogao da uradim šta god želim sa njom“. Ti komentari su usledili samo nekoliko dana nakon što je kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanal priznao da kubanski lideri razgovaraju sa američkim liderima kako bi sklopili dogovor i izbegli vojni sukob.
Odgovorio Trampu
Odgovarajući na Trampove komentare o tome da ima „čast“ da preuzme Kubu, Fernandez je rekao: „Ne znamo o čemu pričaju. Ali mogu vam reći ovo, Kuba je suverena zemlja i ima pravo da bude suverena zemlja.“
Fernandez de Kosio je takođe odgovorio na komentare koje je Rubio dao u Beloj kući ove nedelje u kojima je državni sekretar rekao novinarima da je Kuba „u velikoj nevolji, a ljudi koji su na vlasti su – ne znaju kako da to reše, pa moraju da dovedu nove ljude na vlast.“
Kubanski zvaničnik je insistirao da promena režima nije bila na stolu u razgovorima između dve zemlje.
„Priroda kubanske vlade, struktura kubanske vlade i članovi kubanske vlade nisu deo pregovora. To je nešto o čemu nijedna suverena zemlja ne pregovara“, rekao je Fernandez.
Kurir.rs/NBCnjuz