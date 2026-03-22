CEO SVET JE U STRAHU! POTENCIJALNA KATASTROFA U SLUČAJU ZATVARANJA ORMUSKOG MOREUZA: Nije problem samo skok nafte do 150 odsto! Evo ko sve DRHTI
Ormuski moreuz je širok samo 38 kilometara i okružen pustinjama, ali predstavlja jedan od najvažnijih trgovačkih pravaca u svetu kroz koji svake godine prolazi oko 40.000 tankera i trgovačkih brodova.
Većina nafte i gasa koji se pumpaju iz Kuvajta, Katara, Bahreina, Iraka i Saudijske Arabije prolazi kroz ovaj prolaz, što čini oko 20 odsto svetske proizvodnje, a prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), ne postoje alternativne rute koje bi mogle da apsorbuju ove količine jer se stotine hiljada tona sirove nafte sa super-tankera fizički ne mogu preusmeriti u cevovode.
Zatvaranje prolaza bi moglo ozbiljno ugroziti globalnu ekonomiju jer je moreuz takođe ključan za transport sumpora i đubriva, pri čemu Persijski zaliv obezbeđuje čak 21 odsto svetske proizvodnje sumpora neophodnog za baterije električnih vozila i ekstrakciju metala poput bakra i kobalta.
Prekid u isporuci đubriva, na šta upozorava banka ING, direktno bi smanjio prinose kukuruza i pšenice u SAD, Indiji, Brazilu i EU, dok bi skok cene goriva za avione od 150 odsto u samo nedelju dana mogao izazvati potpuni šok za evropski turizam i avio-saobraćaj.
Tajvan u cajtnotu
Situacija je kritična za Tajvan, koji trećinu svog gasa dobija iz Katara i ima zaliha za još samo 10 dana pre nego što supplies run out, dok region Bliskog istoka zavisi od luke Džebel Ali u Dubaiju koja služi kao žila kucavica za 50 miliona ljudi.
Za razliku od žita, sveža hrana koja tuda prolazi ne može da čeka u kontejnerima, pa bi dugotrajna blokada izazvala neposrednu glad.
Kina i iranska nafta
Istovremeno, Kina zapravo uvozi 15 odsto svoje nafte iz Irana kroz prikriveni uvoz, zbog čega je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji uputio oštro upozorenje o mogućoj intervenciji radi „uspostavljanja reda“, navodeći da je Peking spreman da zaštiti svoju ekonomiju nakon što su napadi na iransku infrastrukturu učinili prolaz potpuno nesigurnim.
Podsetimo, Iran je danas uputio najozbiljniju pretnju od početka sukoba. Operativna komanda Hatam al-Anbija saopštila je da će Ormuski moreuz biti „potpuno i trajno zatvoren“ ukoliko Sjedinjene Američke Države ostvare pretnju predsednika Donalda Trampa o bombardovanju iranskih elektrana.
