Ormuski moreuz je širok samo 38 kilometara i okružen pustinjama, ali predstavlja jedan od najvažnijih trgovačkih pravaca u svetu kroz koji svake godine prolazi oko 40.000 tankera i trgovačkih brodova.

Većina nafte i gasa koji se pumpaju iz Kuvajta, Katara, Bahreina, Iraka i Saudijske Arabije prolazi kroz ovaj prolaz, što čini oko 20 odsto svetske proizvodnje, a prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), ne postoje alternativne rute koje bi mogle da apsorbuju ove količine jer se stotine hiljada tona sirove nafte sa super-tankera fizički ne mogu preusmeriti u cevovode.

Zatvaranje prolaza bi moglo ozbiljno ugroziti globalnu ekonomiju jer je moreuz takođe ključan za transport sumpora i đubriva, pri čemu Persijski zaliv obezbeđuje čak 21 odsto svetske proizvodnje sumpora neophodnog za baterije električnih vozila i ekstrakciju metala poput bakra i kobalta.

Prekid u isporuci đubriva, na šta upozorava banka ING, direktno bi smanjio prinose kukuruza i pšenice u SAD, Indiji, Brazilu i EU, dok bi skok cene goriva za avione od 150 odsto u samo nedelju dana mogao izazvati potpuni šok za evropski turizam i avio-saobraćaj.

Tajvan u cajtnotu

Situacija je kritična za Tajvan, koji trećinu svog gasa dobija iz Katara i ima zaliha za još samo 10 dana pre nego što supplies run out, dok region Bliskog istoka zavisi od luke Džebel Ali u Dubaiju koja služi kao žila kucavica za 50 miliona ljudi.

Za razliku od žita, sveža hrana koja tuda prolazi ne može da čeka u kontejnerima, pa bi dugotrajna blokada izazvala neposrednu glad.

Kina i iranska nafta

Istovremeno, Kina zapravo uvozi 15 odsto svoje nafte iz Irana kroz prikriveni uvoz, zbog čega je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji uputio oštro upozorenje o mogućoj intervenciji radi „uspostavljanja reda“, navodeći da je Peking spreman da zaštiti svoju ekonomiju nakon što su napadi na iransku infrastrukturu učinili prolaz potpuno nesigurnim.