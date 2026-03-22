Ono što je počelo kao bezopasna nesreća pri plivanju zauvek je promenilo život Johana Hebenštrajta iz istočne Štajerske u Austriji. Nakon porodičnog odmora u Hrvatskoj, šezdesetosmogodišnjak je izgubio obe noge, a tamošnji mediji izveštava o njegovoj tragičnoj priči.

Dramatični događaji počeli su leta 2021. godine. Igrajući se sa unucima, Johan je nagazio na nešto oštro u plitkoj vodi.

Primetio rupu, mislio da nije ništa opasno

- Nisam mnogo osetio - rekao je. Tek kasnije je primetio malu rupu, sam je prebrisao i više nije razmišljao o tome.

Ali samo nekoliko dana kasnije, njegovo stanje se drastično pogoršalo. Groznica, slabost i kolaps – Johan je morao biti hospitalizovan. Nakon početnih poteškoća u bolnici, konačno je helikopterom prebačen u Grac, izveštava „Klajne cajtung“.

Lekari su odmah reagovali. Prvo je amputiran prednji deo stopala, a ubrzo zatim i potkolenica. Usledili su meseci rehabilitacije, treninga i teškog puta nazad u svakodnevni život. Zatim je usledio sledeći šok: godinama kasnije, i drugo stopalo se ozbiljno inficiralo nakon onoga što je u početku izgledalo kao manja povreda.

Uprkos nekoliko procedura, njegovo stanje se ponovo značajno pogoršalo. Konačno, morala je biti doneta sledeća teška odluka.

Ostao bez obe noge

„Doktor je rekao: 'Ne možemo ništa da uradimo, moramo da amputiramo stopalo'“, rekao je Johan. Kada se probudio posle operacije, postao je jasan pun obim oštećenja.

„Mislio sam da amputiraju samo prednji deo stopala. Ali noga je nestala sve do kolena.“

Uprkos svemu, Johan ne odustaje. Njegov cilj je jasan: „Moja prva pomisao je bila: Želim ponovo da hodam.“

Sa protezama, on se sada bori da se vrati samostalnom životu, korak po korak.