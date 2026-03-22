DRAMA! DRONOM NAPADNUT RUSKI GUBERNATOR! Dok je pričao sa meštanima u Belgorodu, letelica je prišla, ali ju je gardista UNIŠTIO! (VIDEO)
Prema navodima ruskih medija, ali i zvaničnom Telegram nalogu, pripadnik Rosgvardije (nacionalna garda Rusije) oborio je bespilotnu letelicu tokom sastanka gubernatora Vjačeslava Gladkova sa stanovnicima Belgorodske oblasti.
Incident se dogodio u trenutku kada je gubernator razgovarao sa meštanima o bezbednosnoj situaciji u regionu.
Prema dostupnim informacijama, dron se približio mestu okupljanja, nakon čega je jedan od pripadnika Rosgvardije reagovao i otvorio vatru iz službenog oružja. Letelica je pogođena i eksplodirala u vazduhu, na bezbednoj udaljenosti od ljudi.
Kako se navodi, nije bilo žrtava niti materijalne štete.
Sam Gladkov je kasnije potvrdio incident, naglašavajući da su službe bezbednosti reagovale brzo i profesionalno, čime je sprečena moguća opasnost po prisutne građane.
U ruskim izveštajima se ovaj događaj opisuje kao još jedan primer napetosti u pograničnim oblastima, gde su napadi dronovima učestali.
