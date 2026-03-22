Slušaj vest

Prema navodima ruskih medija, ali i zvaničnom Telegram nalogu, pripadnik Rosgvardije (nacionalna garda Rusije) oborio je bespilotnu letelicu tokom sastanka gubernatora Vjačeslava Gladkova sa stanovnicima Belgorodske oblasti.

Incident se dogodio u trenutku kada je gubernator razgovarao sa meštanima o bezbednosnoj situaciji u regionu.

Prema dostupnim informacijama, dron se približio mestu okupljanja, nakon čega je jedan od pripadnika Rosgvardije reagovao i otvorio vatru iz službenog oružja. Letelica je pogođena i eksplodirala u vazduhu, na bezbednoj udaljenosti od ljudi.

Kako se navodi, nije bilo žrtava niti materijalne štete.

Sam Gladkov je kasnije potvrdio incident, naglašavajući da su službe bezbednosti reagovale brzo i profesionalno, čime je sprečena moguća opasnost po prisutne građane.

U ruskim izveštajima se ovaj događaj opisuje kao još jedan primer napetosti u pograničnim oblastima, gde su napadi dronovima učestali.

(Kurir.rs/Regnum/P.V.)

Ne propustitePlanetaPOGLEDAJTE STRAHOVIT RUSKI UDARAC NAJVEĆOJ UKRAJINSKOJ LUKI NA DUNAVU: Učestvovalo više od 30 "Šahida! NATO zemlja se uključila u potragu za dronom! (FOTO)
Ukrajina Odesa Odeska oblast rat u Ukrajini
Planeta"FLAMINGOSIMA" SMO POGODILI RUSKU FABRIKU NA 1.400 KM GDE PRAVE "JARS" I RAKETE ZA "KINŽAL"! Satelitski snimci prikazuju fabriku pre i posle pogotka (VIDEO)
Raketa Flamingo Rusija fabrika Votkinsk Udmurtiji
Planeta"UNIŠTILI SMO HIPERSONIČNI CIRKON IZNAD KIJEVA! EVO I SNIMKA!" Ukrajinci se pohvalili pogotkom "neuhvatljive" ruske rakete (VIDEO)
cirkon lansiranje.jpg
PlanetaUKRAJINSKI DRONOVI SE POJAVILI U RUSIJI GDE NIKO NIJE OČEKIVAO! UDALJENOST - BAR 1.500 KM! Evo kako je uništena rafinerija u ruskom gradu! (VIDEO)
eksplozija