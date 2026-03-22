Slušaj vest

Dejvid Mičel, savetnik i operativac za nekretnine Džefrija Epstajna, predložio mu je svojevremeno da razmotri kupovinu zgrade Stalne misije Srbije pri UN u Njujorku.

Prema dokumentu pod šifrom EFTA01013957, koji je objavljen u bazi procurelih fajlova na sajtu yirah.fi, Mičel je 10. decembra 2018. godine u 9:36 sati poslao elektronsku poštu na adresu koju je koristio Epstajn.

Foto: Printskrin

U poruci se navodi: "Veliki požar u onoj zgradi koju smo gledali, Srpska misija, 854 Peta avenija. Možda je dobro vreme da se da ponuda ako si zainteresovan."

Ovaj predlog usledio je neposredno nakon incidenta koji je zabeležio i Njujork post.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Požar je izbio na trećem spratu istorijskog zdanja na Gornjem Ist Sajdu, u nedelju uveče oko 20:00 sati. Prema izveštajima zvaničnika njujorške vatrogasne službe (FDNY), vatra je zahvatila unutrašnjost vile vredne 50 miliona dolara, a tri osobe, uključujući dvojicu vatrogasaca, prebačene su u bolnicu Lenox Hill sa lakšim povredama.

Zgrada bila predmet procesa sukcesije bivših republika SFRJ

Zgrada na adresi 854 Peta avenija, poznata kao "Beeckman House", u trenutku Mičelovog predloga bila je predmet procesa sukcesije republika bivše SFRJ.

Šef vatrogasne službe Džon Espozito potvrdio je tada da je vatra izbila na spratu misije i da je srpski ambasador bio na licu mesta tokom intervencije.

Arhivirani podaci sada potvrđuju da je Mičel pratio razvoj situacije oko ove diplomatske nekretnine i sugerisao Epstajnu upućivanje ponude neposredno nakon izbijanja požara.