IRAN OBJAVIO SNIMAK U KOJEM SE RUGA TRAMPU: Napravili ga od Lego kockica, pustili ga da se preznojava, dok skaču cene benzina i gore američki brodovi (VIDEO)
Zvanična iranska novinska agencija Tasnim objavila je video snimak koji cilja američkog predsednika Donalda Trampa.
Na snimku je prikazana Lego figura Trampa koja se obliva znojem, dok se u pozadini simuliraju napadi iranskih snaga na američke tankere i ratne brodove, uz postavljanje mina u Ormuskom moreuzu, kao i skok cena benzina.
Ovaj potez dolazi u trenutku ekstremne eskalacije u zalivskim vodama. Dok Tramp i Iran prete međusobno, državni mediji u Teheranu koriste satiru i animaciju kako bi poslali poruku Vašingtonu.
Snimak "Lego Trampa", kako navode analitičari, služi kao vizuelna provokacija kojom Teheran pokušava da prikaže američku administraciju kao nespremnu i uznemirenu pred iranskim vojnim aktivnostima u moreuzu.
Sve to dolazi dok traje drama u Ormuskom moreuzu i dok se nagađaju globalne posledice ukoliko taj prolaz između Irana i Omana bude zatvoren.
