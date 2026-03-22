Zvanična iranska novinska agencija Tasnim objavila je video snimak koji cilja američkog predsednika Donalda Trampa.

Na snimku je prikazana Lego figura Trampa koja se obliva znojem, dok se u pozadini simuliraju napadi iranskih snaga na američke tankere i ratne brodove, uz postavljanje mina u Ormuskom moreuzu, kao i skok cena benzina.

Ovaj potez dolazi u trenutku ekstremne eskalacije u zalivskim vodama. Dok Tramp i Iran prete međusobno, državni mediji u Teheranu koriste satiru i animaciju kako bi poslali poruku Vašingtonu.

Snimak "Lego Trampa", kako navode analitičari, služi kao vizuelna provokacija kojom Teheran pokušava da prikaže američku administraciju kao nespremnu i uznemirenu pred iranskim vojnim aktivnostima u moreuzu.

Sve to dolazi dok traje drama u Ormuskom moreuzu i dok se nagađaju globalne posledice ukoliko taj prolaz između Irana i Omana bude zatvoren.