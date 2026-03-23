U Sloveniji su održani deseti parlamentarni izbori u istoriji nezavisne države, na kojima je nešto manje od 1,7 miliona birača odlučivalo o 90 mesta. Birališta su zatvorena u 19 časova, a nakon napetog prebrojavanja glasova, rezultati su pokazali izuzetno tesnu trku između dve vodeće stranke, a pobedila je stranka aktuelnog premijera.

Nakon 99,67 odsto prebrojanih glasova, Pokret za slobodu Roberta Goloba je u vođstvu sa 28,56 odsto glasova i 29 mesta u parlamentu. Sledeća je SDS Janeza Janše sa 28,12 odsto glasova, što stranci do sada daje 28 mesta.

Na trećem mestu je koalicija NSi, SLS i Fokus sa 9,33 odsto glasova i devet mesta. Slede SD sa 6,70 odsto i Demokrate sa 6,69 odsto, što bi obema strankama dalo po šest mesta. Parlamentarni cenzus su prešli i Resni.ca sa 5,56 odsto i Levica sa Vesnom sa 5,44 odsto. Obojica bi, prema ovim podacima, dobili po pet mandata.

„Sloboda. Ovo je bilo zaista napeto“, rekao je Robert Golob u svom prvom obraćanju, koji je oko 22:30 ušetao u izborni štab uz melodiju italijanske partizanske pesme „Bella ciao“.

Golob se zahvalio svim biračima i rekao da će u novom mandatu učiniti sve da budućnost bude bolja za sve, prenosi 24ur.com.

„Veče sam proveo u velikom iščekivanju, ne samo u vezi sa rezultatima, već da bismo mogli reći da idemo napred. Svi zaslužujemo put u budućnost“, naglasio je.

U kratkom govoru je najavio da se samo o jednoj stvari neće pregovarati: „Naš suverenitet. Nećemo dozvoliti strancima da ovde vladaju“.

Podsećajući da je na izborima 2022. godine zbog bolesti pozdravljao pristalice putem video-linka, priznao je da je ove godine u štabu bilo bolje. „Hajde da krenemo u budućnost pod slobodnim suncem“, zaključio je Golob.

U prvoj reakciji, lider SDS-a Janez Janša aludirao je na nepravilnosti u brojanju glasova i najavio da će njegova stranka sama brojati svaki glas. Prema internim podacima SDS-a, tvrdi Janša, imaju prednost od 50.000 glasova.

„Još nikoga ne optužujem, ali ta razlika, 50.000 glasova, je veoma neuobičajena“, rekao je.