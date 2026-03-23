(KMG) -- Premijer Kine Li Ćijang obratio se danas na svečanom otvaranju godišnjeg sastanka Kineskog razvojnog foruma 2026. godine u Pekingu.

Li je rekao da trenutna međunarodna situacija prolazi kroz duboke i složene promene. Kao što je predsednik Kine Si Đinping istakao, ovo je era puna izazova, ali i nade. Bacajući pogled na svet, vidimo scenu suživota, preplitanja i sudara višestrukih tendencija: unilateralizam i protekcionizam su u porastu, a istovremeno jača i snaga koja teži saradnji i razvoju. Međunarodni poredak i pravila su ozbiljno narušeni i pogođeni, dok mnoge zemlje ulažu napore u unapređenje reformi i poboljšanje globalnog upravljanja. Iz perspektive ekonomskog razvoja, te situacije se uglavnom mogu svesti na pitanje kako posmatrati tržište, razvoj i budućnost.

Ovde bih želeo da podelim tri tačke, rekao je Li.

Prvo, tržište je postalo oskudan resurs, ali se može kontinuirano stvarati. Protekcionizam nije lek za rešavanje problema. Trebalo bi da se pridržavamo duha otvorenosti i pionirstva, proširimo slobodnu trgovinu i aktivno unapređujemo inovacije. Kineski uvoz i izvoz predstavljaju fer trgovinu koja se odvija u okviru pravila. Kina će nepokolebljivo promovisati otvaranje na visokom nivou, uvoziti više visokokvalitetne robe iz inostranstva i raditi sa svim stranama na unapređenju optimizovanog i uravnoteženog razvoja trgovine, naglasio je premijer.

Drugo, razvoj je neminovno praćen konkurencijom, ali zdrava konkurencija i saradnja mogu doneti obostranu korist i zajedničku dobit. Konkurentska prednost kineskih industrija nije postignuta subvencijama i zaštitom, već neprekidnim produbljivanjem reformi i razvoja zasnovanog na inovacijama. Protivimo se neuređenoj i neracionalnoj, malignoj konkurenciji. Kina će nastaviti da ulaže napore u održavanje tržišnog poretka zasnovanog na fer konkurenciji i spremna je da pojača komunikaciju i saradnju sa svim stranama kako bi se zajednički promovisala stabilnost i bezbednost globalnog lanca proizvodnje i snabdevanja, rekao je Li.

Treće, iako je put pred nama pun izazova, bolju budućnost je moguće ostvariti. Petnaesti petogodišnji plan nije samo „novi nacrt” za razvoj Kine, već i „nova prilika” za svetski razvoj. Kina će se fokusirati na promovisanje visokokvalitetnog razvoja, nastojati da održi stabilan ekonomski rast i nastaviti da stvara povoljno poslovno okruženje, u potpunosti primenjujući nacionalni tretman prema preduzećima finansiranim iz inostranstva, kako bi preduzeća iz celog sveta mogla bezbrižno da se razvijaju i ostvaruju velika dostignuća u Kini, obećao je Li Ćijang.

Domaćin godišnjeg sastanka je Centar za istraživanje razvoja pri Državnom savetu Kine. Svečanom otvaranju prisustvovalo je oko 750 ljudi, uključujući predsednicu Nove razvojne banke Dilmu Rusef, predsednicu Azijske infrastrukturne investicione banke Zou Đijaji i predstavnike domaćih i stranih poslovnih krugova.