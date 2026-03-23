Iranski savet za odbranu zapretio je da će postaviti morske mine kako bi blokirao ceo Persijski zaliv ako iranske obale ili ostrva budu meta napada.

Gardijan prenosi da je to objavila iranska novinska agencija Fars.

- Svaki pokušaj neprijatelja da napadne iranske obale ili ostrva prirodno će, u skladu s uobičajenom vojnom praksom, prouzrokovati da svi pristupni putevi i komunikacione linije u Persijskom zalivu i na obalama budu minirani raznim vrstama morskih mina, uključujući plutajuće mine koje se mogu ispustiti s obala - navodi se u saopštenju.

Navodi se da će se "u tom slučaju ceo Persijski zaliv praktično naći u situaciji sličnoj kakva je u Ormuskom moreuzu dugo vremena".

- Ovog puta, zajedno s Ormuskim moreuzom, ceo Persijski zaliv će biti praktično blokiran, a odgovornost za to će biti na strani koja preti - piše u objavi.

Britanski list podseća da je Iran dozvolio pojedinim prijateljskim zemljama, uključujući Kinu, Indiju, Pakistan, da njihovi brodovi bezbedno koriste Ormuski moreuz, ali ga je suštinski zatvorio za druge zemlje napadajući njihove brodove i navodno postavljajući mine na tom plovnom putu, što je izazvalo veliku krizu na globalnim energetskim tržištima.

SAD navodno razmatraju planove za okupaciju ili blokadu strateški važnog ostrva Harg, preko kojeg ide izvoz 90 iranske nafte, kako bi izvršile pritisak na Teheran da ponovo otvori ovu pomorsku ruti od vitalnog značaja, što bi donelo ogromnu eskalaciju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Američki predsednik Donald Tramp, koji se suočava sa pritiskom domaće javnosti zbog rasta cena nafte, upozorio je u noći između subote i nedelje zapretio da će SAD "sravniti za zemljom elektrane" Irana "počevši od najveće" ako Teheran u roku od 48 sati ne otvori Ormuski moreuz za pomorski saobraćaj, pre svega naftnih tankera.

Tramp je noćas objavio novu poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

- MIR PUTEM SILE, BLAGO REČENO !!! - napisao je Tramp koristeći samo velika slova.

Iranski državni list na engleskom jeziku Tehran tajms izašao je danas sa naslovnom stranom na kojoj kapa Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) prekriva Ormuski moreuz, uz natpis "Kraljevi Ormuskog moreuza" povodom Trampovog 48-časovnog ultimatuma Teheranu.