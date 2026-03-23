Slušaj vest

U intervjuu za satelitsku mrežu Iran International, admiral Kuper rekao je da Iranci deluju iz očaja, i kaže da su namerno napali civilne ciljeve više od 300 puta u poslednjih nekoliko nedelja.

U svom prvom intervjuu jedan na jedan od početka rata, Kuper je rekao da kontinuirani iranski napadi na države Zaliva i širi Bliski istok dovode civile u opasnost.

Dim u Teheranu zaklanja Sunce i pada crna kiša nakon američko-izraelskih napada na naftna postrojenja u Iranu

Kuper je takođe napomenuo da se iranska paljba na ciljeve širom Bliskog istoka usporila kako je rat ušao u četvrtu nedelju.

- Na početku sukoba videli ste veliki broj, desetine dronova i raketa. Toga više nema - rekao je.

Rekao je da američka kampanja protiv Irana "ide ispred roka ili po planu". Dodao je da SAD i Izrael ciljaju mesta za proizvodnju raketa i dronova.

- Ciljamo i samu proizvodnju. Dakle, ne radi se samo o pretnji danas. Takođe uklanjamo pretnju u budućnosti, kada su u pitanju dronovi i rakete, kao i mornarica - istakao je on.

Kuper je takođe rekao da još nije vreme da Iranci izađu na ulice, iako su i Izrael i SAD rekli da se nadaju da će iranska javnost kao rezultat toga srušiti teokratski režim zemlje.

Foto: Printskrin X

- Oni lansiraju rakete i dronove iz naseljenih područja i za sada morate ostati u zatvorenom prostoru. U nekom trenutku će biti jasan signal, kako je predsednik naznačio, da možete izaći - objavio je Kuper.

Takođe je naveo da su vodeći ljudi iranske vojske "u dubokim bunkerima", dok su vojnici na prvoj liniji fronta i dalje izloženi američkim i izraelskim vazdušnim napadima.

- Želeo bih da svi primete, pratim ovo poslednjih nedelju dana, ovaj izvanredan kontrast između udobnosti i zaštite koju imaju viši generali Islamske Republike, barem oni koji su još živi, koji su u dubokim bunkerima i objektima u Teheranu i okolini. Uporedite to sa vojnicima dole na terenu koji nisu zaštićeni. Generali jesu zaštićeni. Vojnici nisu - rekao je.