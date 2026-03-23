U Tirani su u nedelju izbili nasilni sukobi između policije i demonstranata koji su tražili ostavku vlade, nakon optužbi za korupciju usmerenih protiv zamenice premijera.

Tokom nereda, na zgradu vlade premijera Edija Ramebačeni su molotovljevi kokteli i pirotehnička sredstva, dok je policija reagovala upotrebom vodenih topova.

Političke tenzije rastu još od decembra, kada je specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zamenice premijera Belinde Baluku, tereteći je za navodno mešanje u postupke javnih nabavki i favorizovanje pojedinih kompanija u velikim infrastrukturnim projektima.

Baluku odbacuje sve optužbe.

Sud za borbu protiv korupcije u međuvremenu ju je suspendovao sa funkcije, dok je specijalno tužilaštvo zatražilo od parlamenta ukidanje njenog imuniteta kako bi se stvorili uslovi za njeno hapšenje.

(Kurir.rs/AnewZ)

