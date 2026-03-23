Bivši francuski premijer Lionel Žospen preminuo je u 88. godini, javili su francuski mediji.

Žospen je preminuo u nedelju.

Rekao je da je imao „ozbiljnu operaciju“ u januaru, bez navođenja detalja.

Mediji podsećaju da je socijalista Žospen bio premijer od 1997. do 2002. godine, kao i da se povukao iz političkog života 21. aprila 2002. godine.

Takođe se podseća da je Žospen dva puta bio kandidat socijalista na predsedničkim izborima.