Slušaj vest

Bivši francuski premijer Lionel Žospen preminuo je u 88. godini, javili su francuski mediji.

Žospen je preminuo u nedelju.

Rekao je da je imao „ozbiljnu operaciju“ u januaru, bez navođenja detalja.

Lionel Žospen Foto: GERRY PENNY/EPA FILE, IAN LANGSDON/EPA, Julien de Rosa/EPA

Mediji podsećaju da je socijalista Žospen bio premijer od 1997. do 2002. godine, kao i da se povukao iz političkog života 21. aprila 2002. godine.

Takođe se podseća da je Žospen dva puta bio kandidat socijalista na predsedničkim izborima.

Žospen je rođen u Medonu 17. jula 1937. godine.

(Kurir.rs/France24)

