Imao je „ozbiljnu operaciju" u januaru
UMRO BIVŠI FRANCUSKI PREMIJER! Lionel Žospen preminuo u 88. godini
Bivši francuski premijer Lionel Žospen preminuo je u 88. godini, javili su francuski mediji.
Žospen je preminuo u nedelju.
Rekao je da je imao „ozbiljnu operaciju“ u januaru, bez navođenja detalja.
Lionel Žospen Foto: GERRY PENNY/EPA FILE, IAN LANGSDON/EPA, Julien de Rosa/EPA
Mediji podsećaju da je socijalista Žospen bio premijer od 1997. do 2002. godine, kao i da se povukao iz političkog života 21. aprila 2002. godine.
Takođe se podseća da je Žospen dva puta bio kandidat socijalista na predsedničkim izborima.
Žospen je rođen u Medonu 17. jula 1937. godine.
(Kurir.rs/France24)
