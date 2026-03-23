On ističe da moderne tehnologije i strategije iscrpljivanja čine prisustvo kopnenih trupa u takvim sukobima gotovo nemogućim.

Valerij Zalužni, koji je trenutno ambasador Ukrajine u Ujedinjenom kraljevstvu, je to rekao za britanski "Telegraf".

Paralele sa ratom u Ukrajini

Zalužni je povukao nekoliko paralela između rata u Ukrajini i eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Tvrdi da su promene u borbenim paradigmama neutralisale tradicionalne prednosti velikih vojnih sila. Prema njegovim rečima, otpor Ukrajine dokazuje da čak i manje nacije mogu uspešno da se suprotstave moćnijim agresorima koristeći asimetričnu taktiku.

- Brzina kojom su se odvijali prošli ratovi u regionu stvorila je mnoge iluzije. Ogromne promene na bojnim poljima rusko-ukrajinskog rata promenile su paradigmu ratovanja, a samim tim i samu suštinu borbenih sposobnosti onih koji bi želeli da ih testiraju - napisao je Zalužni.

Koncept "zone uništenja"

Iskustvo iz Ukrajine, kaže Zalužni, pokazuje efikasnost koncepta "zone uništenja" u kojoj bespilotne letelice vrše potpunu kontrolu nad teritorijom. Ako američke snage pokušaju da slete, Iran će verovatno primeniti sličnu strategiju iscrpljivanja. U takvim uslovima, slanje trupa u zonu dejstva postaje fatalna strateška greška.

- Veoma je opasno ako bilo koja strana pokuša da testira kako "zona uništenja" funkcioniše na pustinjskom terenu. To će biti katastrofa - naglasio je general.

Zalužni smatra da trenutno samo tri zemlje imaju stvarni kapacitet da vode ovu vrstu modernog rata: Ukrajina, Rusija i Iran.

Naglasio je da politička volja i tehnološka adaptacija omogućavaju ovim nacijama da održe borbene sposobnosti koje prevazilaze njihove ekonomske ili demografske resurse.

Upozorenje usred tenzija

Njegovo upozorenje dolazi u trenutku kada SAD i Iran razmenjuju pretnje nakon ultimatuma Donalda Trampa oko Ormuskog moreuza. Posmatrači kažu da SAD hitno raspoređuju ratne brodove sa hiljadama marinaca u Persijski zaliv, što izaziva strah od mogućeg naređenja za kopnenu ofanzivu.

Istovremeno, Trampova administracija je otvorila preliminarne razgovore o mirovnim pregovorima sa Teheranom nakon tri nedelje ratovanja.