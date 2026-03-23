AMERIKANCI OBAVESTILI SAVEZNIKE DA KREĆU U KOPNENU INVAZIJU: Nemaju drugog izbora nego da zauzmu naftno ostrvo Harg! Saznanja izraelskog lista
Visoki američki zvaničnici su poslednjih dana obavestili svoje kolege u Izraelu i drugim zemljama da SAD izgleda nemaju drugog izbora nego dapokrenu kopnenu vojnu operaciju i zauzmu iransko ostrvo Harg, saznala su dva izvora upoznata sa situacijom, piše izraelski list "Džeruzalem post".
Ostrvo Harg, koje se nalazi u Persijskom zalivu, glavno je iransko čvorište za izvoz nafte, a 90 odsto sirove nafte ide u Kinu.
Unutar američke administracije, okupacija ostrva je poslednjih dana razmatrana kako bi se Iran primorao da okonča blokadu plovidbe kroz Ormuski moreuz.
Jedan američki zvaničnik je potvrdio za „Jerusalem Post“ da je "američka vojska ubrzala raspoređivanje hiljada marinaca i mornaričkog osoblja na Bliski istok".
To raspoređivanje uključuje amfibijsku borbenu grupu USS Bokser, koja se sastoji od amfibijskog jurišnog broda USS Bokser - koji funkcioniše kao laki nosač aviona - i amfibijskih transportnih brodova USS Portland i USS Komstok.
Tri plovila prevoze približno 4.500 marinaca i dodatno borbeno osoblje.
Tramp preti energetskoj infrastrukturi Irana
Pre oko nedelju i po dana, SAD su napale vojne ciljeve na ostrvu Harg, nakon čega je američki predsednik Donald Tramp tvitovao: "Uništili smo sve vojne ciljeve na ostrvu."
Predsednik je dodao da je tada odlučio da ne uništi celu naftnu infrastrukturu ostrva, ali je upozorio: "Ako Iran poremeti kretanje u Ormuskom moreuzu, razmisliću ponovo."
Prekjuče je Tramp zapretio Iranu, navodeći da će, ako se blokada moreuza ne ukine, ciljati iranske elektrane.
S obzirom na prkosni odgovor Irana na predsednikova upozorenja, smatra se malo verovatnim da će dobrovoljno okončati pomorsku blokadu.
Stoga je trenutna radna pretpostavka da će biti neophodna vojna operacija kako bi se osigurala sloboda plovidbe u moreuzu.
Iran upozorava Trampa pred istek ultimatuma od 48 sati
Iranski savet za odbranu zapretio je da će postaviti morske mine kako bi blokirao ceo Persijski zaliv ako iranske obale ili ostrva budu meta napada.
Gardijan prenosi da je to objavila iranska novinska agencija Fars.
- Svaki pokušaj neprijatelja da napadne iranske obale ili ostrva prirodno će, u skladu s uobičajenom vojnom praksom, prouzrokovati da svi pristupni putevi i komunikacione linije u Persijskom zalivu i na obalama budu minirani raznim vrstama morskih mina, uključujući plutajuće mine koje se mogu ispustiti s obala - navodi se u saopštenju.
Navodi se da će se "u tom slučaju ceo Persijski zaliv praktično naći u situaciji sličnoj kakva je u Ormuskom moreuzu dugo vremena".
- Ovog puta, zajedno s Ormuskim moreuzom, ceo Persijski zaliv će biti praktično blokiran, a odgovornost za to će biti na strani koja preti - piše u objavi.
Britanski list podseća da je Iran dozvolio pojedinim prijateljskim zemljama, uključujući Kinu, Indiju, Pakistan, da njihovi brodovi bezbedno koriste Ormuski moreuz, ali ga je suštinski zatvorio za druge zemlje napadajući njihove brodove i navodno postavljajući mine na tom plovnom putu, što je izazvalo veliku krizu na globalnim energetskim tržištima.
(Kurir.rs/Džeruzalem post)