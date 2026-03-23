Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) jedva se "provukla" u parlament na izborima u pokrajini Baden-Virtenbergu, a sad su izgubili premijera u pokrajini Rajna-Palatinat.

Dojče vele analizira kako će se dvostruka izborna katastrofa SPD odraziti na koaliciju u Berlinu?

Ovo su nedelje odluke za vladajuću nemačku koaliciju demohrišćana (CDU/CSU) i socijaldemokrata.

Jedan od ovo dvoje partnera ranjiviji je nego ikad.

Rezultati izbora u Rajnland-Falcu pokazuju da SPD teško da je mogla gore da započne ovu izbornu godinu u kojoj se glasa u čak pet pokrajina.

Nakon bednih 5,5 odsto osvojenih u Baden-Virtembergu, sada je izgubila i premijersku poziciju u Majncu, glavnom gradu Rajna-Palatinat i to posle 35 godina.

To je velika katastrofa za socijaldemokrate – ali to bi moglo da postane i problem za kancelara Fridriha Merca iz Hrišćansko-demokratske unije (CDU).

Demohrišćani i socijaldemokrate trenutno pokušavaju da usaglase ogromni paket reformi i štednje.

Pred njima su na stolu – produžavanje radnog vremena, viši porezi za one s najvišim prihodima, ukidanje programa subvencija, a kasnije, eventualno, uštede u sistemu zdravstvene zaštite, kao i penzijska reforma.

Pritisak je ogroman – rupe u budžetu mere se milijardama, a nemačkoj ekonomiji preti dalji pad zbog iranskog rata.

Koalicioni partneri smatraju da će Nemačka, ako oni budu u narednim mesecima upravljali smelo i odlučno, ponovo da stane na noge.

I da bi uzlazni trend Alternative za Nemačku (AfD) mogao da bude zaustavljen pre septembarskih izbora u pokrajinama na istoku zemlje.

Može li to da uspe s ovako oslabljenom koalicijom?

Vicekancelar iz SPD ima sve manju podršku

SPD se suočava sa katastrofom.

Čini se da čak ni oni njeni pokrajinski premijeri koji su u priličnoj meri popularni, više ne mogu da pobede na izborima.

Lideri stranke, Lars Klingbajl i Berbel Bas, odmah su preuzeli odgovornost za loš rezultat u Rajna-Palatinatu.

SPD sada mora „vrlo jasno da razgovara o tome da li je put koji smo Lars Klingbajl i ja izabrali pravi i da li treba njime da nastavimo“, rekla je Bas.

Nastaviti kao do sada nije opcija, dodala je.

Niko se neće iznenaditi ako se narednih dana iz stranke budu čuli glasovi koji pozivaju na ostavku njih dvoje.

Neki već sada kažu da nije dobro to što su Klingbajl i Bas istovremeno i u vladi i na čelu stranke.

Klingbajl je, naime, ministar finansija i vicekancelar, a Bas ministarka za rad i socijalna pitanja.

Međutim, Klingbajl kao neko protiv koga će verovatno biti prvenstveno usmerene kritike, još uvek ne pokazuje nikakve naznake ostavke.

Dva rata, ekonomski pad, neophodni paket reformi – „Neću izbeći svoju odgovornost po tom pitanju“, poručuje on.

Ono što takođe govori protiv ostavki rukovodstva jeste nedostatak alternative.

Ali i Klingbajlov blizak odnos sa Mercom.

Gotovo da se niko drugi u SPD ne smatra sposobnim da ravnopravno pregovara sa kancelarom.

Pre će kola da se slome na Klingbajlovim ljudima – šefu poslaničke grupe u parlamentu Matijasu Miršu ili generalnom sekretaru stranke Timu Klisendorfu.

Ali čak i bez promene na vrhu, SPD rizikuje da postane nepredvidljiva za svoje koalicione partnere iz CDU i Hrišćansko-socijalne unije (CSU).

To je zato što stranka teži da se, nakon izbornih poraza, pomeri dalje ulevo.

Stvari teško da mogu da budu gore za centristički orijentisanog Klingbajla, koji želi da socijaldemokrate pozicionira kao stranku reformi.

Njemu će sada možda nedostajati neophodan autoritet u partiji kako bi izdržao bolne kompromise sa demohrišćanima po pitanjima kao što su radno vreme i penzije?

Pobeda CDU – ali sa manom

S druge strane, za CDU iznenađujuće jasna pobeda u Rajna-Palatinatu čini da gorak, tesan poraz u Baden-Virtembergu deluje sada kao daleko sećanje.

To smanjuje pritisak na kancelara Merca i daje mu više slobode unutar sopstvene stranke za predstojeću debatu o reformama.

Generalni sekretar CDU Karsten Lineman u prvoj reakciji nakon izbora rekao je da je to „vetar u leđa“ za šefa vlade i šefa stranke.

Međutim, vladati zajedno sa oslabljenim koalicionim partnerom verovatno će za Merca biti teže nego što bi mu bilo da je njegova CDU doživela poraz.

Mana pobede je to što će SPD verovatno znatno više da otežava njegove akcije, nego što je to do sada bio slučaj.

Nakon izbora u Baden-Virtembergu, na kojima je SPD pala na samo 5,5 odsto, Merc je već sledećeg jutra razgovarao sa Klingbajlom i Bas kako bi održao koheziju koalicije.

Tako je bilo i ovog ponedeljka.

„Nastaviću razgovore s dvoje lidera stranke SPD o tome kako možemo da vratimo ovu zemlju na pravi put. Još uvek imamo mnogo toga da uradimo“, objavio je Merc još u petak, na poslednjem predizbornom skupu CDU.

A u izbornoj noći, njegov šef kabineta Torsten Fraj založio se za reformsku inicijativu kako bi se „desnici i radikalima oduzeo vetar“.

AfD se zagreva za septembarske izbore

Alternativa za Nemačku (AfD) nastavlja niz pobeda nesmanjenim tempom.

Ova stranka je u Rajna-Palatinatu više nego udvostručila svoj rezultat iz 2021. godine, osvojivši 19,5 odsto.

To znači da je premašila svoj najbolji rezultat na pokrajinskim izborima u zapadnoj Nemačkoj, 18,8 procenata u Baden-Virtembergu pre dve nedelje.

Za tu stranku, međutim, izbori na zapadu zemlje samo su zagrevanje za septembar.

Tada će se, naime, održati izbori u Saksoniji-Anhalt i Meklenburg-Prednjoj Pomeraniji.

Cilj AfD je da po prvi put uđe u vladu i imenuje svog pokrajinskog premijera.

Pošto nijedna druga stranka nije spremna da sarađuje s njima, AfD je potrebna apsolutna većina da bi to postigla.

Prema poslednjim anketama, ona nije daleko od tog cilja – barem u Saksoniji-Anhalt.

A čak i da se to ne dogodi, izbori na istoku imaju potencijal da potresu čitavu zemlju, jer će tamo, kako stvari sada stoje, vladajuća većina teško da bude moguća bez Levice i AfD – barem u Saksoniji-Anhalt.

Pad liberala se nastavlja

Proces raspada Partije slobodnih demokrata (FDP) se nastavlja

Kao i pre dve nedelje u Baden-Virtenbergu, oni i ovog puta nisu uspeli da pređu cenzus od pet odsto – s tim što je neuspeh sa samo dva odsto osvojenih glasova u Rajna-Palatinatu posebno ozbiljan.

Oni ne samo da su izbačeni iz parlamenta, već i iz vlade.

U budućnosti će biti zastupljeni samo u šest od 16 pokrajinskih parlamenata i biće deo vladajuće koalicije samo u jednoj pokrajini – Saksoniji-Anhalt.

Izbori će se tamo održati u septembru, a liberali bi tada mogli potpuno da nestanu iz vlade.

Za debakl liberala u Rajna-Palatinatu deo odgovornosti verovatno snosi i kancelar Merc.

On je nakon izbora u Baden-Virtembergu, proglasio FDP politički mrtvim i pozvao njegove birače da pređu u tabor CDU/CSU.

Sada FDP mora da odluči da li će nastaviti sa svojim predsednikom stranke Kristijanom Dirom ili će reorganizovati rukovodstvo za septembarske izbore.

Uzgred budi rečeno, nakon ovih izbora u Rajna-Palatinatu nestala je i poslednja pokrajinska tzv. "semaforska koalicija" (SPD, Zeleni i FDP).

Zeleni idu u opoziciju – Levica ispod cenzusa

Nakon euforije i pobede na izborima u Baden-Virtembergu, Zeleni su se vratili u sumornu stvarnost.

S okončanjem „semaforske koalicije“ u Rajna-Palatinatu više nemaju realne izglede za učešće u vladi u toj pokrajini, iako su pretrpeli samo neznatne gubitke.