Ukrajinski dronovi pogodili su luku Primorsk na Baltičkom moru, jedno od najvećih ruskih čvorišta za izvoz nafte, potvrdio je guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko.

„Rezervoar za gorivo je oštećen, što je izazvalo požar. U toku su napori za gašenje požara, a osoblje je evakuisano“, napisao je Drozdenko na Telegramu, ne navodeći dalje detalje.

Luka Primorsk je glavno pretovarna tačka za rusku naftu i dizel gorivo sa niskim sadržajem sumpora standarda Evro-5, sa kapacitetom od oko milion barela nafte i 300.000 barela dizela dnevno.

Prethodno je bila meta napada 12. septembra 2025. godine, kada su ukrajinski dronovi onesposobili nekoliko vezova i odložili utovar nafte.

Šteta na logističkoj i vojnoj infrastrukturi

Prema ukrajinskim izvorima, Primorsk je najveća naftna luka u ovom pravcu sa godišnjim kapacitetom do 75 miliona tona. „Odavde se transportuje najveći deo sirove nafte marke Ural, uključujući i preko 'flote u senci' kako bi se zaobišle sankcije.

Šteta na takvom čvorištu direktno utiče na rusku izvoznu logistiku i devizne prihode“, navodi ukrajinski kanal Exilenova+.

Napad je pogodio i terminal za lake naftne derivate, uključujući benzin, dizel i mlazno gorivo – proizvode sa većom dodatom vrednošću. Generalštab Ukrajine potvrdio je da su pogođeni rezervoarski park i infrastruktura za pretovar nafte, uz potvrđen požar.

Regionalni napadi i posledice

Napadi dronova prošli su na više regiona, uključujući Lenjingrad, Moskvu, Belgorod i Kursk, a do jutra 23. marta oboreno je više od 50 dronova.

U selu Izora u Gačinskom okrugu oštećena je stambena zgrada, a prozori su polomljeni u tri stana – povređenih nije bilo.

Privremena ograničenja uvedena su i na aerodromu Pulkovo, gde je deset letova odloženo, a sedam otkazano.

Pored Primorska, pogođena je i rafinerija Bašnjeft-Ufanjeftehim u Ufi, ključni objekat za snabdevanje ruske vojske, dok je napad na skladište u Labinsku doveo do uništenja većine rezervoara, uključujući devet za benzin i devet za dizel.