Predsednik SAD Donald Tramp , oglasio se na društvenoj mreži Truth Social u vezi sa sukobom na Bliskom istoku , navodeći da su Sjedinjene Američke Države i Iran u poslednja dva dana vodile konstruktivne pregovore, te je na osnovu njih naložio Ministarstvu rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana.

- Zadovoljstvo mi je da izvestim da su Sjedinjene Američke Države i Iran u poslednja dva dana vodile veoma dobre i produktivne razgovore u vezi sa potpunim i sveobuhvatnim rešavanjem naših sukoba na Bliskom istoku. Na osnovu tona i sadržaja ovih dubinskih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cele nedelje, naložio sam Ministarstvu rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, u zavisnosti od uspeha tekućih sastanaka i rasprava. Hvala vam na pažnji u vezi sa ovim pitanjem! Predsednik Donald D. Tramp"