Mark Rute, generalni sekretar NATO, izjavio je za Foks njuz da zemlje članice Alijanse, zajedno sa saveznicima poput Južne Koreje i Japana, pripremaju zajednički odgovor kako bi ponovo omogućile slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz, koji Iran suštinski blokira od početka rata s Izraelom i SAD.

U intervjuu američkoj televiziji Rute je kazao da je ova grupa od 22 zemlje okupljena u tom sastavu od četvrtka.

Iako većinu čine države članice NATO, on je rekao da grupa uključuje i "Južnu Koreju, Japan, Australiju, Novi Zeland, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i Bahrein".

Rute je dodao da su se ove zemlje okupile "kako bi sprovele viziju (američkog predsednika Donalda Trampa)“ za slobodan i otvoren Ormuski moreuz.

- Utvrđujemo šta je potrebno, kada je potrebno i kako to sprovesti zajedno. Čim dođe vreme, krećemo dalje - naveo je Rute.

U intervjuu za CBS njuz Rute je kazao da zemlje učesnice rade na odgovoru na tri ključna pitanja.

- Šta nam je potrebno? Kada nam je potrebno? I gde nam je potrebno? - preneo je Rute ta pitanja.

Južnokorejski list na engleskom jeziku Korea herald navodi da ove Ruteove izjave ukazuju na to da NATO koordiniše ili razmenjuje mišljenja sa Južnom Korejom, Japanom i partnerima u Evropi i na Bliskom istoku kao odgovor na pozive SAD na akciju.

Tramp je prošlog petka uputio najžešću kritiku na odgovor NATO na rat u Iranu.

- Bez SAD, NATO JE TIGAR OD PAPIRA! Nisu želeli da se pridruže borbi da se zaustavi nuklearna sila Iran. Sada kada je borba DOBIJENA vojnim sredstvima, uz vrlo malo opasnosti po njih, oni se žale na visoke cene nafte koje su primorani da plaćaju, ali ne žele da pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, jednostavnom vojnom manevru koji je jedini razlog za visoke cene nafte. Tako im je lako da to urade, uz tako malo rizika. KUKAVICE, a MI ĆEMO ZAPAMTITI! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Rute je rekao da je poslednjih dana nekoliko puta razgovarao sa Trampom i izneo tvrdnju da, kao što se videlo u slučaju Severne Koreje, SAD nemaju mnogo izbora nego da odustanu od nuklearnih pregovora sa Iranom i izvrše preventivni udar "kako bi svet bio bezbedan".

- Kao što smo videli u slučaju Severne Koreje, ako pregovarate predugo, možete propustiti tačku u kojoj još uvek možete da rešite problem. Severna Koreja sada ima taj nuklearni kapacitet - rekao je Rute za CBS.