Iranski državni medij Press TV fokusiran na englesko govorno područje objavio je da je navodno došlo do obaranja aviona F-15 kod Kuvajta, uz priloženi snimak.

Nijedna velika svetska medijska kuća zasad nema potvrdu da je avion zaista oboren, osim što se na snimku vidi kako avion pada.

Iako nezavisni izvori još uvek nisu potvrdili tačan datum i lokaciju snimka, pojedini korisnici i iranski mediji povezuju ga sa nedavnim tvrdnjama Irana o obaranju američkog aviona F-15.

Američka Centralna komanda kaže da to nije tačno i da Iran nikada nije oborio američki avion, uprkos tvrdnjama Teherana o obaranju F-35 i aviona za dopunu goriva.

Iranski državni mediji, uključujući Teheran tajms i Novinsku agenciju Islamske Republike (IRNA), izvestili su da su njihove snage presrele neprijateljsku letelicu.

Prema tim navodima, iranska protivvazdušna odbrana je upotrebila rakete zemlja-vazduh kako bi oborila "neprijateljski" avion tipa F-15.

