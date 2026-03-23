OGLASIO SE IRAN NAKON TRAMPOVOG PREOKRETA: Tvrdi da se američki predsednik povukao nakon "ČVRSTOG UPOZORENJA" Teherana!
Iran tvrdi da je Donald Tramp „odustao“ od napada na njegove elektrane nakon „čvrstog upozorenja“ iz Teherana, prema iranskim medijima, izveštava Skaj njuz.
Komentare je dala i iranska ambasada u Kabulu, koja je na društvenim mrežama objavila da se Tramp povukao nakon iranskih pretnji da će „napasti energetsku infrastrukturu celog regiona“.
Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor, takođe je tvrdila da nije bilo direktne komunikacije sa SAD, niti preko posrednika, nakon što je Tramp rekao da su sa Iranom vođeni „vrlo dobri“ razgovori o okončanju rata.
Trampov preokret i naređenje Ministarstvu rata o privremenoj obustavi udara
Predsednik SAD Donald Tramp, prethodno se oglasio na društvenoj mreži Truth Social u vezi sa sukobom na Bliskom istoku, navodeći da su Sjedinjene Američke Države i Iran u poslednja dva dana vodile konstruktivne pregovore, te je na osnovu njih naložio Ministarstvu rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana.
- Zadovoljstvo mi je da izvestim da su Sjedinjene Američke Države i Iran u poslednja dva dana vodile veoma dobre i produktivne razgovore u vezi sa potpunim i sveobuhvatnim rešavanjem naših sukoba na Bliskom istoku. Na osnovu tona i sadržaja ovih dubinskih, detaljnih i konstruktivnih razgovora, koji će se nastaviti tokom cele nedelje, naložio sam Ministarstvu rata da odloži sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana, u zavisnosti od uspeha tekućih sastanaka i rasprava. Hvala vam na pažnji u vezi sa ovim pitanjem! Predsednik Donald J. Tramp - napisao je Tramp.
Trampov ultimatum Iranu i reakcija Teherana
Ova objava dolazi nakon što je u subotu izdao ultimatum Iranu od 48 sati da potpuno ponovo otvori Ormuski moreuz.
Iranski savet za odbranu zapretio je da će postaviti morske mine kako bi blokirao ceo Persijski zaliv ako iranske obale ili ostrva budu meta napada.
Gardijan prenosi da je to objavila iranska novinska agencija Fars.
- Svaki pokušaj neprijatelja da napadne iranske obale ili ostrva prirodno će, u skladu s uobičajenom vojnom praksom, prouzrokovati da svi pristupni putevi i komunikacione linije u Persijskom zalivu i na obalama budu minirani raznim vrstama morskih mina, uključujući plutajuće mine koje se mogu ispustiti s obala - navodi se u saopštenju.
Navodi se da će se "u tom slučaju ceo Persijski zaliv praktično naći u situaciji sličnoj kakva je u Ormuskom moreuzu dugo vremena".
- Ovog puta, zajedno s Ormuskim moreuzom, ceo Persijski zaliv će biti praktično blokiran, a odgovornost za to će biti na strani koja preti - piše u objavi.
Britanski list podseća da je Iran dozvolio pojedinim prijateljskim zemljama, uključujući Kinu, Indiju, Pakistan, da njihovi brodovi bezbedno koriste Ormuski moreuz, ali ga je suštinski zatvorio za druge zemlje napadajući njihove brodove i navodno postavljajući mine na tom plovnom putu, što je izazvalo veliku krizu na globalnim energetskim tržištima.
(Kurir.rs/Skynews)