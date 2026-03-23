Najveći nosač aviona na svetu USS "Džerald R. Ford", koji je učestvovao u ratnim operacijama na Bliskom istoku, vratio se u mornaričku bazu na ostrvu Krit.
Evo šta se dešava
ŠOK NA BLISKOM ISTOKU! Američka zver se povlači iz "PAKLENIH VODA", vraća se u Grčku: "Džerald Ford" ima novu destinaciju posle požara
Slušaj vest
Brod je u februaru u luci Souda Bej na grčkom ostrvu dopunio zalihe hrane, goriva i municije, prenosi Tajms of Izrael.
Sredinom prošlog meseca, prijavljen je požar u vešernici, pri čemu su povređena dva člana posade.
Reaguj
Komentariši