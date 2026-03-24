Predsednik Poljske Karol Navrocki poručio je danas da su za njega kao i za Poljsku i Poljake ruski predsednik Vladimir Putin i Ruska Federacija egzistencijalna pretnja ali da kratkoročne geopolitičke trzavice gde Mađarska bira da sa Putinom ima dobre odnose ne smeju da ugroze vekovno prijateljstvo Poljaka i Mađara.

"Ima stvari gde se slažemo da se ne slažemo. Za Poljsku su Putin i Ruska Federacija egzistencijalna pretnja ista kao što su bili boljševici 1920. godine. Poljaci vole Mađare, mrze Vladimira Putina koji nije ništa drugo do ratni zločinac. Ali države same biraju svoje diplomatske veze", kazao je Navrocki na obeležavanju Dana poljsko-mađarskog prijateljstva sa mađarskim predsednikom Tamašom Šujokom, u Pšemišlu na jugoistoku Poljske.

Poljski predsednik Karol Navrocki

Navrocki je apelovao da Poljaci i Mađari zbog tih trenutnih geopolitičkih trzavica i sporova ne zaborave da su "Poljak i Mađar dva bratučeda", kako često o sebi govore.

"Poseta mađarskog predsednika Tamaša Šujoka ovde u Pšemišlu najbolji je dokaz da zbog trenutnih političkih trzavica ne treba da zaboravljamo da su Poljak i Mađar dva bratučeda, da su dva naroda, poljski i mađarski zajedno", kazao je Navrocki.

Tačke slaganja

Uozorio je da ima mnogo više toga u čemu se on kao predsednik Poljske sa sadašnjim mađarskim vlastima slaže.

Kao najbolji primer naveo je nastojanja političke opcije iz koje Navrocki dolazi, konzervativne i radikalne poljske nacionalističke desnice i mađarskog premijera Viktora Orbana da reformišu prema svojim željama Evropsku uniju.

"Predsednik Šujok i ja smo zagovornici oko toga da i Poljska i Mađarska budu u EU, da vodimo brigu o evropskoj porodici i o Uniji. Ali briga ne znači da nema kritike. To što radi Evropska komisija, birokratizacija izvesnih procesa, pokušaji centralizacije koji izlaze van okvira sporazuma EU to nas obavezuje da u ime brige za evropsku porodicu i evropsko jedinstvo iznosimo i u Poljskoj i u Mađarskoj svoje sumnje", kazao je Navrocki.

Kao primere naveo je protivljenje ugovoru Merkosur sa Latinskom Amerikom, klimatske ciljeve EU koji su, po njegovim rečima, čisto ideološki, te politiku migracije i azila.

Šujok je dodao da je osnova prijateljstva Mađara i Poljaka "i hrišćanstvo koje obe zemlje u EU brane".