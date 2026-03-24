Evropska komisija saopštila je danas da je pripremljen treći krug podrške namenjen novinarima iz Rusije i Belorusije koji žive u egzilu. Pomoć je takođe usmerena i na novinare koji su se preselili iz Ukrajine, kako bi im se omogućilo da nastave sa slobodnim i nezavisnim radom unutar Evropske unije.

Planirano je da se sa ukupno tri miliona evra pomogne medijskim radnicima da pružaju nezavisne informacije publici na svojim maternjim jezicima.

Za razliku od prethodna dva kruga, ovogodišnja podrška je proširena i na ukrajinske novinare koji svoj posao obavljaju iz država članica EU.

Konkurs otvoren od 16. aprila do 28. maja

Prva dva ciklusa ovog projekta realizovana su 2023. i 2025. godine, dok je novi nastavak usmeren na održavanje i unapređenje te podrške. Sredstva su predviđena i za jačanje koordinacije kroz mrežu medijskih centara, uz insistiranje na medijskoj nezavisnosti i pluralizmu, navodi se u saopštenju Komisije.

Konkurs za dodelu sredstava biće otvoren od 16. aprila do 28. maja, a prijave mogu podneti javne vlasti, međunarodne i nevladine organizacije, kao i istraživački centri.

Evropska komisija je naglasila da su slobodni i pluralistički mediji ključni stub takozvanog Evropskog štita demokratije.