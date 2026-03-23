PROCENA VOLTRIT DŽURNALA PRED IZBORE U AMERIČKOJ SAVEZNOJ DRŽAVI U DVE RUNDE U JUNU I NOVEMBRU

Slušaj vest

Erik Svolvel, demokratski kongresmen iz Kalifornije, koji je spasao život šefu srpske diplomatije Marku Đuriću i često dolazio u Srbiju kao osvedočeni prijatelj naše zemlje, vodeći je kandidat za guvernera te američke savezne države.

Novinarka Volstrit džurnala Ališa Finli smatra da je Svolvel postao favorit u izbornoj trci za naslednika aktuelnog kalifornijskog guvernera Gevina Njusoma na glasanju u novembru.

U Kaliforniji se 2. juna održavaju izbori za kandidate za novog guvernera gde mogu da učestvuju svi bez obzira na stranačku pripadnost, a dvoje najbolje plasiranih nadmeće se opet na novembarskom glasanju.

Erik Svolvel, američki kongresmen iz Demokratske partije Foto: Jeff Chiu/AP, Mark Schiefelbein/AP

Kongresmen Svolvel je dobar prijatelj Ivana Trifunovića, ambasadora Srbije u Švajcarskoj, a ovaj uticajni političar iz redova Demokratske partije je u posebnom sećanju našem ministru spoljnih poslova.

Erik Svolvel i Ivan Trifunović Foto: Privatna arhiva

Kurir je prošle godine objavio intervju sa Đurićem u kojem smo ga pitali da li mu je neka anegdota tokom skoro 20 godina političke karijere i diplomatskih misija ostala u posebnom sećanju.

- Uf, anegdota ima mnogo, mada ih ja nikada ne pričam doduše, ali i državnici i diplomate su samo ljudi. Jedna od najupečatljivijih sećanja je kada je ručak sa jednim od najuticajnijih američkih demokratskih kongresmena Erikom Svolvelom mogao da me košta života! Kada sam bio ambasador u Vašingtonu pozvao sam ga ručak, na kojem inače isključivo služimo tradicionalna srpska jela. Bio je to naš drugi susret i strašno sam želeo da mu objasnim našu poziciju, želje, aspiracije i pravu sliku Srbije. U žaru objašnjavanja situacije na Balkanu ali i ljubavi prema srpskoj hrani, dogodilo se da mi parče vruće proje zastane u grlu i bukvalno sam počeo da se gušim - ispričao je Đurić.

Erik Svolvel i Marko Đurić Foto: Ministarstvo Spoljnih Poslova

On je dodao da je "pri tome, Svolvel u tom trenutku bio predsednik Obaveštajnog odbora u Kongresu, nadzire rad CIA i drugih službi".

- Ja sam nov ambasador, mlad političar iz Srbije, da se nešto desilo niko tu nikom ne bi mogao ništa ni da objasni, ni da dokaže! Tu nastupa filmska scena gde ja počinjem da se teturam i gubim svest, a Svolvel izvodi Hajmlihov zahvat, pa sam ponovo prodisao! - kazao je Đurić.

Nakon tog Svolvelovog poteza su i on i kongresmen samo deset minuta sedeli u tišini".