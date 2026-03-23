IRANSKA TERORISTIČKA GRUPA PREUZELA ODGOVORNOST ZA NAPAD U LONDONU! Zapalili ambulatna vozila i izvršili niz udara na jevrejske objekte širom Evrope! (VIDEO)
Teroristička grupa Iranske revolucionarna garde, Ašab el Jamin, koja je postavila eksploziv ispred sinagoga u belgijskom gradu Liježu i Roterdamu u Holandiji, ispred jevrejske škole u Amsterdamu i u jevrejskom naselju u Grčkoj, takođe je preuzela odgovornost za paljenje četiri ambulantna vozila u vlasništvu Jevrejske volonterske službe hitne medicinske pomoći u Londonu.
Paljenje ambulantnih vozila u Londonu
Ambulantna vozila su pripadala Hacoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reaguje na medicinske hitne slučajeve u područjima sa jevrejskim zajednicama širom sveta i pruža medicinsku uslugu svim pacijentima bez obzira na njihovu veroispovest.
Šteta je naneta ne samo jevrejskoj zajednici, već i svima čiji su životi spašeni hitnom intervencijom jevrejske volonterske organizacije.
Policija je odmah klasifikovala incident kao antisemitski zločin iz mržnje i pokrenula istragu, a teroristi, koji su se u međuvremenu izjasnili, još uvek su na slobodi.
Zaštita jevrejske zajednice u Britaniji zlatni standard u svetu
U Velikoj Britaniji postoji dobro organizovana zaštita jevrejske zajednice, Komunalni bezbednosni fond (CST), koji je zlatni standard za zaštitu jevrejskih zajednica u svetu, finansiran iz državnog budžeta.
Ali prioritet je očuvanje života i ljudi, a ne zgrada i pokretnih stvari, što bi bilo veoma skupo, a one su i osigurane - zato su groblja, zgrade, a sada i kola hitne pomoći, najlakše mete noću.
Najnoviji napad se takođe dogodio noću, u 1.45 ujutru. Kamere za nadzor zabeležile su trojicu osumnjičenih u crnoj odeći, sa skijaškim maskama, koji su pobegli sa mesta događaja nakon što su zapalili vozila.
Raniji napadi
Kao i ranije, mete terorista nisu isključivo jevrejske.
Prošlog četvrtka u Holandiji, u Skonhovenu, napadnut je iranski disident, a vlasti istražuju moguću vezu sa Teheranom.
Reč je o 36-godišnjem kritičaru iranskih vlasti, zaposlenom u policiji, koji je teško povređen. Njegovo ime nije zvanično objavljeno, ali nezvanično se pominje Mohamed Mohi Šafijej.
Holandski ministar pravde David van Vil potvrdio je da su mere bezbednosti za iranske disidente pojačane nakon napada.
(Kurir.rs/Večernji.hr)