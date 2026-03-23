Teroristička grupa Iranske revolucionarna garde, Ašab el Jamin, koja je postavila eksploziv ispred sinagoga u belgijskom gradu Liježu i Roterdamu u Holandiji, ispred jevrejske škole u ​​Amsterdamu i u jevrejskom naselju u Grčkoj, takođe je preuzela odgovornost za paljenje četiri ambulantna vozila u vlasništvu Jevrejske volonterske službe hitne medicinske pomoći u Londonu.

Paljenje ambulantnih vozila u Londonu

Ambulantna vozila su pripadala Hacoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reaguje na medicinske hitne slučajeve u područjima sa jevrejskim zajednicama širom sveta i pruža medicinsku uslugu svim pacijentima bez obzira na njihovu veroispovest.

Šteta je naneta ne samo jevrejskoj zajednici, već i svima čiji su životi spašeni hitnom intervencijom jevrejske volonterske organizacije.

Policija je odmah klasifikovala incident kao antisemitski zločin iz mržnje i pokrenula istragu, a teroristi, koji su se u međuvremenu izjasnili, još uvek su na slobodi.

Zaštita jevrejske zajednice u Britaniji zlatni standard u svetu

U Velikoj Britaniji postoji dobro organizovana zaštita jevrejske zajednice, Komunalni bezbednosni fond (CST), koji je zlatni standard za zaštitu jevrejskih zajednica u svetu, finansiran iz državnog budžeta.

Ali prioritet je očuvanje života i ljudi, a ne zgrada i pokretnih stvari, što bi bilo veoma skupo, a one su i osigurane - zato su groblja, zgrade, a sada i kola hitne pomoći, najlakše mete noću.

Najnoviji napad se takođe dogodio noću, u 1.45 ujutru. Kamere za nadzor zabeležile su trojicu osumnjičenih u crnoj odeći, sa skijaškim maskama, koji su pobegli sa mesta događaja nakon što su zapalili vozila.

Raniji napadi

Kao i ranije, mete terorista nisu isključivo jevrejske.

Prošlog četvrtka u Holandiji, u Skonhovenu, napadnut je iranski disident, a vlasti istražuju moguću vezu sa Teheranom.

Reč je o 36-godišnjem kritičaru iranskih vlasti, zaposlenom u policiji, koji je teško povređen. Njegovo ime nije zvanično objavljeno, ali nezvanično se pominje Mohamed Mohi Šafijej.