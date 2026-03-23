Iranski šef diplomatije osudio je Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike zbog predlaganja rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je pozivao Rusiju i Kinu da "podrže principe Povelje UN i spreče Vašington da manipuliše ovim telom radi eskalacije tenzija i vršenja zločina protiv Irana."

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči i njegov ruski kolega Sergej Lavrov razmotrili su najnovije događaje u regionu u telefonskom razgovoru.

Abas je naglasio da svaka pretnja napadom na energetsku infrastrukturu Irana predstavlja jasan primer ratnog zločina i genocida. Iranski ministar je upozorio da će, ukoliko se takve pretnje ostvare, odgovor Teherana biti brz i odlučan.

Abas Aragči

Šef iranske diplomatije izrazio je žaljenje zbog politike pojedinih zemalja, uključujući Bahrein, koje su se svrstale uz SAD u vršenju pritiska na Iran kroz Savet bezbednosti.

On je ocenio da je rezolucija od 11. marta bila očigledno iskrivljivanje stvarnosti, jer je krivicu svalila na Teheran umesto na agresore.

Lavrov osudio napade

Aragči je ponovio da se od stalnih članica Saveta bezbednosti, prvenstveno Rusije i Kine, očekuje da spreče zloupotrebu ovog tela za dodatno komplikovanje situacije.

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije

Sa svoje strane, Lavrov je osudio nezakonite napade Amerike i Izraela protiv Islamske Republike Iran.  

Ruski ministar je istakao snažne odnose između Moskve i Teherana, rekavši da se Rusija dosledno bori za očuvanje međunarodnog prava.

