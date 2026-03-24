Vlasti Portorika koji je deo teritorije SAD u Karipskom moru su danas zaplenile kokain vrednosti 12 miliona dolara kod severne obale tog ostrva.

To je jedna od najvećih zaplena u teritorijalnim vodama Portorika poslednjih godina.

U saopštenju policije se navodi da su policajci presreli čamac od osam metara bez oznaka u vodama kod grada Rio Grande.

Nakon potere, trojica osumnjičenih su privedena, a u čamcu je bilo više od 820 kilograma kokaina.

Policija je saopštila da će federalne vlasti SAD preuzeti slučaj.

Portoriko je dugo tranzitna tačka za šverc droge u kontinentalni deo SAD i u Evropu.