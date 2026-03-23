Snimak prikazuje zemlju i kamenje kako iznenada padaju sa litice na put u okrugu Ajdindžik.

Gomila zemlje prekrila je automobil za samo nekoliko sekundi, a čini se da se nakon toga vozilo prevrnulo, dok je vetrobransko staklo razbijeno.

Vozač, koji je identifikovan u medijima kao Okan (44), nije stigao da skrene kako bi izbegao pretnju.

Vidi se kako gubi kontrolu nad volanom dok je njegov automobil potpuno zatrpan masom zemlje.

Kada su službe hitne pomoći stigle na lice mesta, morale su da iskopavaju automobil da bi spasile vozača.

Okan je čudom zadobio samo lakše povrede i prebačen je u bolnicu na lečenje, javili su lokalni mediji. Srećom, nije bio životno ugrožen.

Incident se dogodio u subotu nakon obilnih kiša u regionu.

Put je bio zatvoren za saobraćaj u oba smera dok su ekipe čistile zemlju.

Turske vlasti su upozorile vozače da budu oprezni zbog daljih klizišta i pozvale ih da izbegavaju tu rutu. To se dešava u vreme kada je veći deo Evrope razoren stalnim obilnim kišama koje su izazvale jaka klizišta.