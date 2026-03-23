Slušaj vest

Sedamnaestogodišnji poljoprivrednik poginuo je u mašini za umotavanje bala dok je njegov stariji brat radio na susednom polju, saznala je istraga.

Tinejdžer Luk Serl (17) upravljao je traktorom i mašinom za baliranje kako bi umotao bale pokošene trave koje se koriste za stočnu hranu.

Međutim, istraga je otkrila da je mašina za umotavanje bala imala problem, pa je Luk otišao da je ispita i tada se zaglavio u mašini.

Brza reakcija i pokušaj spašavanja

Istraga u mrtvozorničkom sudu u Ekseteru u Engleskoj otkrila je da je vlasnik farme, Džejms Vilijams, došao da proveri šta se dešava kada je primetio da se mašina ne pomera po polju.

Pronašao je Luka zarobljenog i bez svesti u balirci.

Gospodin Vilijams, koji vodi partnerstvo koje obuhvata pet farmi i 2.000 hektara, pozvao je pomoć, a Lukov stariji brat Vilijam potrčao je na polje.

Oslobodili su Luka iz mašine i pružili mu kardiopulmonalnu reanimaciju, ali je on nažalost proglašen mrtvim na licu mesta.

Istraga je takođe utvrdila da su porodica Serl i Vilijamsovi bili dugi niz godina bliski prijatelji.

Luk Serl (17) Foto: Devon and Cornwall Police

Novi detalji istrage

Tragičan incident dogodio se u junu 2022. godine oko 20 časova, na farmi Šervel, u blizini Plimptona, Devon.

Luk je tada bio student na koledžu Duši u Kornvolu, na dvogodišnjem kursu inženjerstva poljoprivrednih mašina na kopnu, pri čemu je 80% kursa obavljao na farmi.

Inspektor za zdravlje i bezbednost, Sajmon Džons, izjavio je na saslušanju da su „došlo do problema sa rukama za omotavanje bala koje se nisu okretale“ i da je Luk otišao da ispita kvar.

Međutim, dok je to radio, ruke su se ponovo pokrenule „u neočekivanom i neplaniranom pokretu“, zarobivši ga i zgnječivši.

Na istrazi je rečeno da Luk nije stavio mašinu u bezbedan režim pre nego što je pokušao da je popravi.

Porota je čula da je pre bilo kakve popravke neophodno „isključiti napajanje, ugasiti motor i staviti komande u neutralan položaj“.

Sećanja na Lukovu ličnost

Lokalni mrtvozornik, Nikolas Lejn, rekao je poroti da su braća Serl bila veoma bliska, da su odrastala na selu i planirala karijeru u poljoprivredi.

Luk je bio „veoma društven, popularan mladić koji je voleo ono što je radio“.