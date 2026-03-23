Bivši izraelski premijer Ehud Barak upozorio je da bi pokušaj otvaranja Ormuskog moreuza mogao da uvuče SAD u dugotrajan i iscrpljujući rat, uporediv sa Vijetnamom, Irakom i Avganistanom.

- Može li se Ormuski moreuz otvoriti? Morate tamo da rasporedite dve američke divizije i da budete spremni da ostanete mesecima. Tako je izgledao početak rata u Vijetnamu, početak rata u Iraku i isto u Avganistanu - rekao je Barak u nedavnom televizijskom intervjuu.

Podsetimo, divizija je velika vojna formacija i obično broji otprilike 10.000 do 20.000 vojnika, u zavisnosti od države, vrste vojske i strukture. U američkom kontekstu, na koji se Barak referiše, jedna divizija najčešće ima oko 15.000 vojnika, plus logistiku i podršku.

Dodao je da svaki rat, pa i ovaj aktuelni, počinje snažnim vojnim uspesima, ali se potom pretvara u stagnaciju.

- Na početku imate briljantna dostignuća i impresivnu štetu. Zatim dolazi faza tapkanja u mestu, u koju smo, po mom mišljenju, već ušli - rekao je. Upozorio je i na rizik da sukob završi lošije nego što je počeo.

"Amerika nije dobila rat u poslednjih 60 godina"



- Ako ne znate kako da izađete i da ga na vreme prekinete, završava se pregovorima pod lošijim uslovima nego pre ili porazom - rekao je Barak.

Zaključio je da SAD u poslednjih 60 godina nisu dobile nijedan rat.

- Amerika je dobila skoro svaku bitku, ali nijedan rat u poslednjih 60 godina. Sve to treba uzeti u obzir. Nadam se da grešim - rekao je.

Rat traje skoro mesec dana, moreuz zatvoren za većinu saobraćaja



Rat između SAD i Izraela s jedne, i Irana s druge strane, počeo je 28. februara američko-izraelskim napadima na iranske ciljeve, nakon čega je Iran uzvratio raketnim napadima i udarima dronova širom regiona.

Sukob je ušao u četvrtu nedelju, uz hiljade poginulih i širenje napada na Izrael, Liban i zemlje Persijskog zaliva.

Ormuski moreuz, ključna pomorska ruta kroz koju inače prolazi oko petine svetske nafte, praktično je zatvoren za većinu međunarodnog saobraćaja od početka rata, što je izazvalo globalni poremećaj na tržištu energenata i njihovo dramatično poskupljenje.

Iran je zapretio da će potpuno zatvoriti moreuz i minirati Persijski zaliv ako SAD nastave napade, dok Vašington traži njegovo ponovno otvaranje i razmatra dalja vojna sredstva.