Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas se Iran nalazi u slabijoj poziciji u odnosu na Izrael.
"ONI SU U PADU, MI SMO U USPONU..." Tajnovita izjava Netanjahua nakon Trampove objave koja je POTRESLA SVET! Dovešćemo Izrael tamo gde NIKADA nije bio
On je to rekao nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da vodi razgovore sa Teheranom, objavio je izraelski dnevnik "Bol".
- Radimo na tome da Izrael dovedemo tamo gde nikada nije bio i Iran tamo gde nikada nije bio. Oni su u padu, mi smo u usponu - rekao je Netanjahu uoči brifinga pred parlamentarnim pododborom za obaveštajna pitanja, navodi list.
Njegove izjave usledile su nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da su Sjedinjene Američke Države i Iran vodili "veoma dobre i produktivne" razgovore o rešavanju sukoba i naredio petodnevnu pauzu u planiranim napadima na iransku energetsku infrastrukturu.
